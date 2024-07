Follett Corporation

Follett ist einer der größten Einzelhändler im Hochschulbereich, der in den USA und Kanada sowohl auf dem Campus als auch online Geschäfte betreibt. In der Vergangenheit waren die 1.200 Online-Shops von Follett mehr oder weniger unabhängig voneinander tätig. Die meisten Onlineshops waren auf ein einziges Ladengeschäft angewiesen, um ihren Bestand bereitzustellen, sodass ein Benutzer, der einen Online-Shop besuchte, nur den Bestand sah, der im entsprechenden lokalen Campus-Geschäft verfügbar war. „Wenn also in Ihrem Geschäft vor Ort ein bestimmtes Buch, eine Mütze oder ein bestimmtes T-Shirt ausging, wurde es online als ausverkauft angezeigt“, sagt Al Scherer, Director of E-Commerce bei Follett. „Wir haben dem Kunden im Grunde gesagt, dass er das Buch woanders kaufen soll, auch wenn wir es vielleicht in einem Vertriebszentrum oder an einer anderen Universität haben. Wir hatten 1.200 unabhängige Point-to-Point-Websites, und jede dieser Bestellungen wurde nur von dem Store ausgeführt, der diese Website bedient.

Follett benötigte ein Order-Management-System, das dabei helfen würde, diese verlorenen Verkaufschancen zu beseitigen und seinen 1.200 E-Commerce-Sites den Betrieb als einheitlicher Online-Shop zu ermöglichen.