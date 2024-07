Fincludes Zeit mit dem Team von IBM Hyper Protect Accelerator hat sich in jeder Hinsicht sehr gelohnt. Stanegloudi merkt jedoch an: „Die Arbeit mit Accelerator dauerte nicht nur sechs Monate und war dann beendet. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet und sie haben uns wirklich geholfen; auch zwei Jahre später sind wir immer noch Teil des Teams“.



Die Zukunft sieht für Finclude sehr vielversprechend aus, da Anfang 2022 ein Umzug auf die IBM Cloud for Financial Services (FS Cloud) Plattform ansteht. „Wir planen, die FS Cloud so weit wie möglich zu nutzen, da sie uns Zugang zu vielen Denkfabriken, Systemintegratoren und anderen Partnern verschafft, die uns möglicherweise dabei helfen könnten, unser Produkt auf den Markt zu bringen“, sagt Stanegloudi.

Was die Technologie betrifft, so hofft Finclude, mit Hilfe der IBM watsonx Technologie eine KI-Komponente in seine Lösung einbringen zu können. „Watsonx und diese Art von Technologien könnten für uns sehr interessant sein“, sagt Giokas. „Wir diskutieren bereits darüber, wie wir KI einsetzen können, ohne die Einhaltung von Vorschriften zu gefährden. Für uns ist das eine interessante und spannende Perspektive.“