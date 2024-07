Um ein Datenwachstum von 200 % zu bewältigen und gleichzeitig den Speicherbedarf gering zu halten, setzt Fawry auf die Deduplizierungs- und Datenkomprimierungsfunktionen der Speicherlösungen von IBM FlashSystem. Die Technologie ermöglichte es Fawry, die Speichereffizienz erheblich zu steigern. Durch die Freisetzung von Spielraum und Kapital für Investitionen in neue Dienste kann das Unternehmen seinen Kunden ein besseres Erlebnis bieten.

„Bislang haben wir mit dem FlashSystem eine Komprimierungsrate von 2,5 zu 1 erreicht, und wir glauben, dass sie nach der Installation eines Microcode-Updates auf 3 zu 1 ansteigen könnte“, sagt Abbas. „In den letzten Jahren haben wir die Erwartungen hinsichtlich des Datenwachstums übertroffen, daher ist es für uns sehr beruhigend zu wissen, dass wir diesen zusätzlichen Spielraum haben – und die damit verbundenen Kosteneinsparungen.“

Mit einer konstant höheren Leistung seiner IT-Infrastruktur kann Fawry das Serviceniveau für Kunden erhöhen und Innovationen beschleunigen. Das Projekt stieß bei den Mitarbeitern des Unternehmens auf positives Feedback und man war von der Verkürzung der Reaktionszeiten beeindruckt.

Abbas führt aus: „IBM FlashSystem bietet uns eine um 35 % höhere Speicherleistung – die Mitarbeiter waren von dieser Verbesserung so beeindruckt, dass sie zu uns kamen und wissen wollten, was sich geändert hat! Früher dauerte unser Abstimmungsprozess über Nacht fünf Stunden, jetzt ist er in der Hälfte der Zeit abgeschlossen. Reaktionsfähigere Systeme führen zu reaktionsschnelleren Dienstleistungen für Kunden, was zu höherer Zufriedenheit – und Loyalität – führt.“

Fawry hat nun die Freiheit, sich auf die Entwicklung neuer Dienste zu konzentrieren und ist zuversichtlich, dass seine hochverfügbare Infrastruktur rund um die Uhr verfügbar sein wird. Dadurch kann das Unternehmen nahtlosere Kundenerlebnisse bieten.

Abbas fasst zusammen: „Der Erfolg von Fawry beruht darauf, dass das Unternehmen digitale Omnichannel-Zahlungsdienste anbietet, auf die sich Verbraucher und Unternehmen verlassen können, und IBM Lösungen helfen uns, dieses Versprechen weiterhin zu erfüllen. Unsere 11-jährige Beziehung zu IBM trägt immer noch Früchte und unterstützt uns dabei, Ägypten auf dem Sektor des digitalen Bankings weltweit bekannt zu machen.“