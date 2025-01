Unsere gemeinsame Arbeit mit IBM trägt dazu bei, genaue und konsistente Geschäftsdaten für Berichte und Analysen zeitnah bereitzustellen. Durch die Zusammenführung von Daten, die zuvor isoliert waren, hilft die Lösung ELPEDISON dabei, die Kundenservice-Prozesse und die Geschwindigkeit zu verbessern, was zur Steigerung der Kundenzufriedenheit und -bindung beitragen sollte

Die Mitarbeiter von ELPEDISON können jetzt einfacher Daten abfragen, die Ursachen aller identifizierten Probleme analysieren und die entsprechenden Abhilfemaßnahmen ergreifen. Da nun alle Datentypen in den zentralen Datenkatalogen sichtbar sind, kann das Unternehmen auf eine echte 360-Grad-Ansicht des Unternehmens zugreifen und so die Customer Journey über alle Interaktionen hinweg verbessern.

Ein weiterer wichtiger Anwendungsfall für die Lösung ist die Identifizierung fehlender oder minderwertiger Daten, was das Unternehmen dazu veranlasst, Kundenkampagnen durchzuführen, die darauf abzielen, die Daten-Wartung zu verbessern. Dies ermöglicht es ELPEDISON, das Vertrauen in seine Daten zu erhöhen, was zu genaueren und relevanteren Dienstleistungen und Empfehlungen für die Kunden führt.

Abgesehen von den analytischen Vorteilen hilft die Lösung ELPEDISON dabei, Probleme im Zusammenhang mit der Vertraulichkeit und dem ordnungsgemäßen Umgang mit sensiblen und personenbezogenen Informationen zu erkennen und zu beheben. Wichtige Compliance-Stakeholder wie der Datenschutzbeauftragte (DSB), die Innenrevision, die interne Kontrolle und die Kreditkontrolle erhalten Einblick in alle persönlichen und vertraulichen Datenspeicher und können überprüfen, ob diese in Übereinstimmung mit internen Richtlinien und externen Vorschriften verwaltet werden, um die Compliance zu gewährleisten.

In dem Maße, in dem ELPEDISON seine Nutzung von KI ausweitet, wird die IBM Datenverwaltung-Plattform dem Unternehmen einen zusätzlichen Nutzen bieten, indem sie Datennutzung, Dateneigentum und die Einhaltung des EU-KI-Gesetzes in Einklang bringt. Der Weg zu KI von ELPEDISON liegt aufgrund der Entscheidung des Unternehmens, in das Enterprise Framework zu investieren, folgt nun einer realisierbaren Roadmap. Durch einfaches Hinzufügen von KI-Systemen zu Daten kann es schwierig werden, Modelle vor Halluzinationen und Verzerrungen zu schützen. Wir glauben, dass die beste Vorgehensweise darin besteht, ein robustes geschäftliches und technologisches Enterprise Framework zu schaffen, was ELPEDISON bereits erreicht hat.