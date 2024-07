ElectronicPartner bedient eine Vielzahl von Kunden in ganz Europa. Über seine B2C-Vertriebslinien EP: und MEDIMAX vermarktet das Unternehmen Konsumgüter wie Fernseher, PCs und Laptops an Einzelhandelskunden. Mit dem Geschäftsbereich comTeam bedient ElectronicPartner auch den B2B-Bereich. Hier entwickeln IT-Spezialisten IT- und Telekom-Lösungen für Geschäftskunden und begleiten diese mit branchenspezifischem Wissen durch den gesamten Entwicklungs- und Implementierungsprozess.

Die Tätigkeit im Elektronikgroßhandel war noch nie so herausfordernd. Langfristig wird der hart umkämpfte Inlandsmarkt in Deutschland weiterhin erheblichen Druck auf die Margen ausüben. Und kurzfristig haben externe Faktoren wie die COVID-19-Pandemie die Nachfrage nach Chips in die Höhe schnellen lassen, so dass es für Großhändler von entscheidender Bedeutung ist, Verbrauchertrends zu antizipieren und Bestellungen weit im Voraus aufzugeben.

Während der Pandemie hat ElectronicPartner die schwierigen Marktbedingungen erfolgreich gemeistert und Umsatzerfolge in seinen B2C- und B2B-Geschäften erzielt. Um auf diesem Erfolg aufzubauen, ist es das Ziel des Unternehmens, seine Aktivitäten zu erweitern.

Matthias Assmann, Chief Information Officer (CIO) bei ElectronicPartner, sagt: „Für die meisten unserer Kunden – Einzelpersonen und Unternehmen gleichermaßen – ist der Preis der entscheidende Faktor. Um die besten Preise für unsere Kunden zu erzielen und gleichzeitig unsere Gewinnmargen zu sichern, müssen wir sicherstellen, dass wir effektive Prozesse für die Verhandlung mit den Lieferanten, die Planung der Lieferkette und das Logistikmanagement haben.