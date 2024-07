Leben retten mit KI – kann es so einfach sein? Das schwedische Unternehmen Edsvärd untersucht dies in seiner jüngsten Zusammenarbeit mit dem IBM® Client Engineering-Team mithilfe der IBM watsonx™ Plattform – insbesondere dem IBM watsonx.ai KI-Studio und den IBM watsonx.data Datenspeicherlösungen. Die meisten Arbeitsunfälle und Todesfälle ereignen sich in der Baubranche. Bauprozesse sind komplex und finden oft in verkehrsintensiven Bereichen wie dem Schienen- und Straßennetz statt. Zahlreiche Arbeitsbereiche agieren in einem gemeinsamen Raum, der mit immensen Risiken wie Hochspannungsinstallationen, Brandgefahren und Verkehr verbunden ist und eine orchestrierte Koordination erfordert, um Unfälle zu vermeiden. In komplexen Umgebungen existieren strenge Regeln und Vorschriften, die darauf abzielen, einen gesunden und sicheren Arbeitsplatz zu schaffen, jedoch im täglichen Betrieb schwer zu interpretieren und anzuwenden sind. Insbesondere bei hoher Produktionsgeschwindigkeit können Wissen und Handeln voneinander abweichen. Es kann zu Abkürzungen und Arbeitsunfällen führen. Ein tragischer Unfall, von dem ein lokales Unternehmen betroffen war, veranlasste Edsvärd, zu untersuchen, ob KI in Kombination mit seiner SaaS-Koordinationslösung verhindern könnte, dass sich so etwas aufgrund mangelnder Koordination jemals wiederholen würde.

Dank des Zugriffs auf IBM watsonx.ai und watsonx.data – hochmoderner KI-Technologie – sind wir in der Lage, einen völlig neuen Produkttyp anzubieten. In der Immobilienverwaltungs- und Baubranche können wir die Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter in ihren komplexen Arbeitsumgebungen verbessern. Das beste Ergebnis dieses Projekts besteht darin, dass möglicherweise Leben gerettet werden. Alexander Edsvärd CEO Edsvärd Hållbarhet AB

Der SaaS-Service von Edsvärd bietet Vorteile wie: eine bessere und klarere Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen Unternehmen

eine bessere Grundlage für langfristige Planungen durch geplante Prognosen und Umstände

verbesserte Messungen der Arbeitstätigkeiten, die einen Vergleich zur Ermittlung der besten Methoden ermöglichen „BanFast ist ein Stockholmer Immobilienunternehmen, das die SaaS- und KI-Lösung von Edsvärd auf der Grundlage der Fähigkeit von Samporten zur Koordinierung der Instandhaltung von Immobilien und der IBM-Plattform watsonx.ai und watsonx.data einsetzt, um Geschäftsvorteile zu erkunden. Die KI-Lösung von Edsvärd hat uns geholfen, die Nutzung technischer Informationen in unseren täglichen Abläufen zu verbessern und unsere Aktivitäten besser kommunizieren", sagt Lars Nylund, CEO bei Banfast. Sobald das MVP in die Produktion skaliert ist, gehen wir davon aus, dass wir unter den gegenwärtigen Bedingungen folgende KPIs erreichen werden: > 50 % höhere Arbeitseffizienz

> 80 % Steigerung der Wertschöpfung für das Unternehmen

> 50 % weniger Zeit für die Suche nach Informationen

> 75 % weniger repetitive administrative Aufgaben wie die manuelle Dateneingabe

