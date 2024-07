Edger Finance, ein Fintech-Startup und IBM Geschäftspartner mit Hauptsitz in Schweden (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), will die bevorzugte Lösung sein, mit der Anleger an der Börse navigieren und bessere Anlageentscheidungen treffen können. 2023 kam Edger zum Programm IBM® Fintechx (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) und begann mit IBM® Client Engineering und IBM® Innovation Studio zusammenzuarbeiten. Ziel war es, die Prozesse und die Plattform des Unternehmens durch die Erprobung von generativer KI (Gen AI) zu stärken. Die Zusammenarbeit führte zur Entwicklung von drei KI-gestützten Prozessen, die auf Schwedisch und Englisch angeboten werden und während eines vierwöchigen MVP-Pilotprojekts (Minimum Viable Product) erprobt wurden: Der erste beschleunigt und vereinfacht die Erstellung einer CEO-Zusammenfassung aus den Quartalsberichten der Unternehmen.

Der zweite automatisiert die Extraktion von Datenpunkten, die in jedem Bericht enthalten sind.

Der dritte ermöglicht es Anlegern, mit den Daten im Bericht über einen Frage-Antwort-Chat zu interagieren. Jeder Assistent arbeitet mit IBM® watsonx.ai, einer integrierten Suite von KI-Tools, die für eine sichere, kollaborative Datenverwaltung und Prozessautomatisierung entwickelt wurde. Der dritte Assistent verwendet ebenfalls IBM watsonx Assistant, eine dialogorientierte KI-Plattform, die automatisierten Self-Service-Support bietet. „Dieser Technologie-Stack verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil, da die Plattform Quartalsberichte automatisch kategorisieren und analysieren kann“, fügt Petter Hattenbach, Gründer und CEO von Edger, hinzu. Die während des Pilotprojekts durchgeführten Tests zeigten eindeutige Ergebnisse und ein großes Potenzial für generative KI bei Edger: 90 % schnellere Bearbeitungszeit für Datenauszüge aus Quartalsberichten . Während der Prozess zuvor bis zu einer Woche dauern konnte, hat das Pilotprojekt gezeigt, dass er in nur vier Stunden abgeschlossen werden kann.

Um die 96 % schnellere Bearbeitungszeit für die Zusammenfassung der Hauptpunkte eines Berichts mit mehr als 30 Seiten. Während ein Analyst zuvor bis zu einer halben Stunde für diese Aufgabe benötigte, hat das Pilotprojekt gezeigt, dass dies in Sekundenschnelle erledigt werden kann. Das Pilotprojekt wies auch auf mehrere potenzielle Vorteile für Kleinanleger hin, wie eine effizientere Erfassung und Überprüfung von Anlagedaten sowie eine verbesserte Relevanz und Personalisierung der Informationen, die jedem Anleger, der die Plattform nutzt, zur Verfügung gestellt werden. Indem Edger den Anlegern die Möglichkeit bietet, mit jedem Bericht zu interagieren, ist es für sie einfacher, die für sie und ihre Anlagestrategie relevantesten Informationen zu finden, zu analysieren und Maßnahmen zu ergreifen. Das Pilotprojekt beweist auch, dass die Lösung von Edger auch für Unternehmen von Nutzen sein könnte, die die Daten nutzen möchten. Dies wurde vom Programmpartner Handelsbanken (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) bestätigt, der Edger mit dem Preis „Best Enterprise Product" auszeichnete. „Unsere Partnerschaft mit IBM im Bereich der generativen KI war geradezu transformativ. Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen haben wir effizient ein MVP auf den Markt gebracht, das sofortige reale Anwendungen ermöglicht und die Grenzen dessen, was generative KI leisten kann, sowohl in der aktuellen Landschaft als auch bei zukünftigen Unternehmungen, erweitert", folgert Hattenbach.

