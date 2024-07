Wenn Menschen reden, werden Daten ausgetauscht – eine Menge Daten. Es ist jedoch nicht immer einfach, diese Rohdaten in verwertbare Informationen umzuwandeln, vor allem, wenn der Umfang zunimmt.

Stellen Sie sich zum Beispiel eine Automobilhandelskette vor, die über 5.000 Filialen besitzt. Jeden Tag gehen bei jedem Standort Dutzende von Anrufen ein, die nützliche Informationen über Kauftrends, die Einstellung der Verbraucher oder sogar fehlende Bestände enthalten können.

Wenn Sie zuhören, erfahren Sie möglicherweise, was die Käufer von den Marken halten, die Sie anbieten. Oder Sie könnten herausfinden, warum die Arbeitszufriedenheit Ihrer Mitarbeiter in Kalifornien höher ist als die ihrer Kollegen in New Jersey. Sie könnten herausfinden, was Ihr nächster großer geschäftlicher Schachzug sein sollte – oder auch nicht.