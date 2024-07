Dank einer voll automatisierten Fertigungslinie, die rund um die Uhr zur Verfügung steht, konnte Cras Woodgroup die Ausführung der Aufträge erheblich beschleunigen. Die schnellere Auslieferung der Produkte an die Kunden steigert die Kundenzufriedenheit und fördert die Loyalität.

„Durch den Einsatz der neuen Fertigungsanwendung von CD Invest auf IBM Power Systems konnten unsere Durchlaufzeiten um bis zu 66 Prozent reduziert werden“, so Callant. „In der Regel können wir Bestellungen innerhalb einer Woche an Kunden ausliefern, was uns einen Vorteil gegenüber vielen unserer Mitbewerber verschafft.“

Cras Woodgroup hat außerdem das Risiko menschlicher Fehler in seinen Fertigungslinien beseitigt und so eine höhere Effizienz bei gleichzeitiger Beibehaltung einer außergewöhnlichen Qualität ermöglicht. Das Unternehmen kann nun mehr Produkte im gleichen Zeitraum herstellen und verschwendet weniger Rohstoffe, was zu einer Steigerung der Umsätze beiträgt. Callant fügt hinzu: „Da wir rund um die Uhr einen umfassenden Einblick in unsere Fertigungslinien haben, können wir Probleme auch viel früher lösen. Infolgedessen funktionieren die Produktionsprozesse reibungsloser, und unser Output ist höher.“

Die Grundlage für die Umstrukturierung von Cras Woodgroup bildet die extrem zuverlässige IBM Power Systems-Umgebung, die weiterhin eine außergewöhnliche Verfügbarkeit bietet.

Callant erklärt abschließend: „Das Schöne an der IBM i on Power Systems-Plattform ist, dass sie so gut läuft, dass man sich darüber keine Sorgen machen muss. Stattdessen können wir uns darauf konzentrieren, neue Innovationen bereitzustellen und neue Wege zu finden, um unsere Kunden zu begeistern.“