Das IT-Team von Copel blieb aufgeschlossen und prüfte mehrere mögliche Lösungen, darunter auch x86-basierte Server. Das Team kam zu dem Schluss, dass ein Upgrade der vorhandenen IBM Power Systems-Umgebung die kostenwirksamste Option darstellte, und migrierte seine Oracle Database von zwei IBM Power® Systems 795-Servern mit 128 IBM POWER7®-Prozessorkernen auf zwei IBM Power Systems E880C-Server mit 128 IBM POWER8®-Kernen.

Dank der Zusammenarbeit mit IBM funktionierte die Migration auf die neue IBM Power Systems-Hardware schnell und reibungslos, und Copel profitiert nun von der laufenden technischen Unterstützung im Rahmen des IBM Hardware-Wartungsvertrags. IBM Business Partner ASSET IT (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) bietet Unterstützung in den Bereichen Systementwurf, Vereinbarung und Implementierung.

Vicente Sloboda berichtet weiter: „Wir führten eine umfassende Business-Case-Analyse der konkurrierenden Lösungsoptionen aus und stellten fest, dass wir 2 Millionen US-Dollar an Migrations- und Hardwarekosten einsparen würden, wenn wir bei IBM Power blieben und nicht zum nächstgünstigeren Konkurrenten wechselten. Die POWER8-Prozessorkerne bieten etwa 70 Prozent mehr Leistung als die vorherige Technologie, und wir können die gleiche Oracle Database-Workload auf weniger Kernen ausführen.

Wir sind mit der technischen Unterstützung von IBM sehr zufrieden. In unserer Branche, in der Serviceausfälle buchstäblich über Leben und Tod entscheiden können, ist es notwendig, dass die Kernsysteme jederzeit zuverlässig funktionieren. Wann immer wir auf ein Problem gestoßen sind, war IBM immer in der Lage, die Herausforderung schnell und effektiv zu lösen und das Risiko zu mindern.“

Copel hat seine Server IBM Power Systems 795 und IBM Power Systems E880C eingesetzt, um ein Power-Unternehmenspool zu implementieren: eine Gruppe von Servern, die Prozessor- und Speicherressourcen von Mobile Capacity on Demand gemeinsam nutzen können. Vicente Sloboda meint dazu: „Die Power-Unternehmenspool-Konfiguration ermöglicht uns mehr Flexibilität in Bezug auf unsere Investition in IBM Power Systems.“