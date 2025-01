So lautet die Aussage von Dario Luna, Chief Risk Officer von CNP Vita Assicura, einem im Privatsektor agierenden Unternehmen, das sich durch eine ausgeprägte Individualisierung der angebotenen Lösungen und die Kompetenz des Teams auszeichnet. Das Unternehmen ist auf dem offenen Markt tätig und arbeitet mit mehreren Partnern zusammen, indem es Vereinbarungen mit großen Bankengruppen, Finanzberaternetzwerken, Mehrfirmenvertretern und Maklern abschließt. Über diese Partner bietet sie in Italien Lebensversicherungslösungen an, die sich durch Qualität, Einfachheit und Nachhaltigkeit auszeichnen: ein komplettes Angebot an Lösungen für persönlichen Schutz, Altersvorsorge, Sparen und Investitionen.

Angesichts einer sich wandelnden Welt, in der sich die Bedürfnisse schnell weiterentwickeln, möchte CNP Vita Assicura seinen Kunden zur Seite stehen, um ihre Lebensprojekte zu schützen und eine offenere Welt zu schaffen.

Die Lebensversicherungsbranche ist heute von zahlreichen Trends geprägt, die ideale Voraussetzungen für die Durchführung von technologischen Innovationsprojekten schaffen, um verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden. Der erste ist die Notwendigkeit, die Vorschriften einzuhalten, die eine stärkere Kontrolle der operationellen, IKT- und Cyber-Risiken erfordern, was die Unternehmen dazu zwingt, in strukturierte Risk Governance-Prozesse zu investieren. Hinzu kommt die Notwendigkeit, die Bewertungsmodelle zu verbessern und daher mit geeigneten Technologien auszustatten, mit denen die Modelle zu stabilen Lösungen „verdrahtet“ werden können, um sie im gesamten Unternehmen zu verbreiten, die in der Lage sind, Informationen und Aktivitäten zu unterstützen und zu integrieren, aber vor allem die Effizienz der internen Bewertungsprozesse zu steigern.

Durch die Neugestaltung von Informationen und Prozessen konnte CNP Vita Assurance viel Positives erreichen.