Cerebos Australia

Anfangs war das Team der Datenbankadministratoren (DBA) von Cerebos skeptisch. Man glaubte nicht so recht, dass BLU Acceleration die Abfragegeschwindigkeit erheblich erhöhen könnte und dafür sorgen würde, dass die DBAs für eine Optimierung der Leistung keine Indizes mehr erstellen oder verwalten müssen.

„Oft sind die Leistungsversprechen von Datenbankanbietern zu schön, um wahr zu sein“, sagt Mark Minard. „Wir wollten sicher sein, dass BLU Acceleration mehr als nur Schall und Rauch ist, also haben wir IBM um eine Demolizenz gebeten und einige strenge Tests durchgeführt. Die Ergebnisse waren wirklich beeindruckend: Bei dem ersten Bericht, den wir getestet haben, konnten wir eine Beschleunigung von vormals 4 Minuten 13 Sekunden auf nur noch 47 Sekunden feststellen. Und was noch besser ist: Wir mussten keine Änderungen am Bericht selbst vornehmen oder Indizes in der Datenbank erstellen. Es hat einfach funktioniert.“

Auf der Grundlage positiver Tests führte Cerebos ein Upgrade auf IBM DB2 v11.1 durch, das es dem DBA-Team ermöglichte, die BLU Acceleration-Funktion in die Produktion zu übernehmen. In Zusammenarbeit mit Datasync Consulting konvertierte das Team sein gesamtes Hauptbuch, das über 90 Millionen Datenzeilen umfasst, von einer traditionellen zeilenbasierten Tabellenstruktur in spaltenorientierte Tabellen, wodurch sich die Möglichkeiten von BLU Acceleration voll ausschöpfen lassen.

„Aus der Sicht einer traditionellen relationalen Datenbank ist die Theorie hinter BLU Acceleration zunächst recht schwer zu verstehen“, sagt Mark Minard. „Aber wenn es darum geht, die Software zu installieren, Tabellen zu konvertieren und Abfragen zu starten, ist es sehr einfach. Die Dokumentation von IBM ist sehr gut und Datasync Consulting hat hervorragende Arbeit geleistet, um uns den Einstieg zu erleichtern.“

Cerebos verfolgte einen Safety-First-Ansatz und ließ die neue Umgebung einen Monat lang parallel zur alten Datenbankarchitektur laufen, um die Ergebnisse miteinander zu vergleichen.

Mark Minard kommentiert dazu: „Die Ergebnisse im Produktionsbetrieb stimmten mit denen überein, die wir während des Machbarkeitsnachweises gesehen haben – und wir haben auch einige Verbesserungen festgestellt, die wir eigentlich nicht erwartet hatten. Die Ladezeiten für unser Data Warehouse sanken um 20 Prozent, obwohl das Laden einer spaltenbasierten Tabelle normalerweise etwas länger dauert als das einer zeilenbasierten Tabelle. Das zeigt, dass BLU Acceleration nicht die einzige Verbesserung ist, die IBM in den letzten Jahren an DB2 vorgenommen hat. Allein das Upgrade von Version 9.7 auf Version 11.1 hat die Leistung durchgängig verbessert.“