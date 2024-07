Mit BitGood ist CAR in der Lage, das Leben von Menschen in ganz Italien zu verbessern. „In nur einem Jahr“, so Ciambruschini, „konnten wir 80.000 Familien mit Mahlzeiten versorgen, was bedeutet, dass über 300.000 Menschen durch BitGood Lebensmittel erhalten haben. Aber es geht nicht nur darum, Menschen zu ernähren, die nichts zu essen haben. Es geht darum, sie richtig mit gesunden Lebensmitteln zu versorgen.“

„In Italien haben wir eine Organisation auf Ministeriumsebene, die sich auf das Sammeln und Verteilen von Lebensmitteln für Menschen in Not konzentriert“, fügt Nervegna hinzu. „Aber ihr Schwerpunkt liegt auf trockenen und haltbaren Lebensmitteln wie Bohnen oder Nudeln. Mit BitGood können wir die gleichen Menschen erreichen und ihre Ernährung mit frischem Fleisch und Gemüse ergänzen. Wir geben ihnen die Möglichkeit, sich abwechslungsreicher zu ernähren und mehr Vitamine und Mineralien zu sich zu nehmen, die wichtig sind, um gesund zu bleiben und Krankheiten vorzubeugen. Letztendlich profitiert also die ganze Gemeinschaft – die gesamte Gesellschaft – davon.“

Gleichzeitig hilft die von IBM Blockchain bereitgestellte Rückverfolgbarkeit CAR und jedem, der auf der BitGood-Plattform mitmacht, die Herkunft, den Zustand und das Alter von Lebensmitteln, die für den menschlichen Verzehr bestimmt sind, leichter nachzuvollziehen, unabhängig davon, ob sie in einem Supermarkt gekauft oder von einer Wohltätigkeitsorganisation verteilt wurden. Und wenn ein Problem auftritt, können verdächtige Produkte leicht identifiziert und entfernt werden. „Die Aufrechterhaltung der Lebensmittelsicherheit ist ein weiteres wichtiges Anliegen für uns“, fährt Ciambruschini fort, „und BitGood macht diesen Prozess sowohl für CAR als auch für unsere Großhändler viel einfacher.“

Neben diesen Vorteilen für die Verbraucher konnte CAR dank BitGood auch eine Reihe interner Effizienzsteigerungen erzielen. Tatsächlich hat das Unternehmen die Kosten für die Entsorgung von verschwendeten Lebensmitteln um 30 % senken können. Und auch die Kunden des Unternehmens sind jetzt viel zufriedener, da sie Überschüsse für steuerliche Anreize spenden können und oft bis zu 35 % des Verkaufspreises der gespendeten Waren zurückerhalten.

Mit Blick auf die Zukunft fügt Nervegna hinzu: „Mit BitGood hat CAR einen großen Nutzen für unsere Gesellschaft und seine Großhändler geschaffen. Und gemeinsam wollen wir diese Erfahrung noch weiter ausweiten – auf andere Städte in Italien und hoffentlich auch außerhalb Europas.“