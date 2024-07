In Zusammenarbeit mit IBM und dem IBM Business Partner Var Group S.p.A. hat Colli del Garda Trusty eingeführt, eine integrierte Lösung zur Rückverfolgbarkeit, die auf der IBM Food Trust-Plattform basiert. Die neue Umgebung bietet einen umfassenden Überblick über die gesamte Liefer- und Vertriebskette des Unternehmens und fasst diese Daten in einem einheitlichen Format zusammen, was die Berichterstellung und Überwachung des laufenden Betriebs erleichtert. Das System verfolgt auch den Umgang mit Lebensmitteln und die damit verbundenen Sicherheitsverfahren und zeichnet diese Details in einem unveränderlichen Hauptbuch auf, sodass jeder einzelne Schritt leicht überprüft und verifiziert werden kann.

„Wir können alles in Echtzeit sehen“, fügt Herr Azzini hinzu. „Wir wissen, was mit unseren Tieren passiert – wie frisch ihr Futter ist, wann sie das letzte Mal krank waren, ob sie untergewichtig sind – so können wir das Risiko einer Kreuzkontamination oder von Erkrankungen verringern. Und wir wissen, was bei unseren Verbrauchern vor sich geht. Wir können sehen, was sie kaufen und wann sie es kaufen.“

Damit Verbraucher einfacher auf Informationen zur Rückverfolgbarkeit zugreifen können, hat die Var Group die neue Lieferkettenumgebung mit der Trusty-Lösung des IBM Business Partners Apio S.r.L. integriert. Jetzt können Käufer mit der Trusty-App einen QR-Code scannen, der auf den Fleischprodukten von Colli del Garda angebracht ist und der alle möglichen Details zu dem jeweiligen Produkt enthält: die Herkunft des Tieres, die Reifemethoden der Produkte und Informationen zum Transport. Mit Trusty können Verbraucher auch leichter Rezepte finden, Kommentare hinterlassen und Fragen zu bestimmten Produkten stellen.