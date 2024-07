CBA Strategic IT Ltd.

In den vergangenen Jahren war CBA als IBM Business Partner tätig und hat IBM-Software in seine Lösungen integriert, um den Wert für die Kunden zu steigern. Doch vor etwa drei Jahren wandte sich IBM mit einer interessanten Empfehlung an das Unternehmen.

„IBM trat an uns heran und erklärte, dass sie uns für einen idealen Partner für ihre neue Watson-Technologie hielten”, erinnert sich Christine Bear, Managing Director bei CBA. „Sie sagten uns: ‚Sie haben seit über 15 Jahren ein strategisches IT-Geschäft und sogar noch länger ein erfolgreiches strategisches Beratungsgeschäft, das würde hervorragend zu uns passen.’”

Da ihr Interesse geweckt war, nahm sich die CBA die Zeit, diese neue Plattform zu untersuchen und ihre Möglichkeiten zu prüfen. Insbesondere wollte das Unternehmen ausnutzen, wie viel schneller die Watson-Plattform mehrere Datenpools analysieren konnte, um umsetzbare Business Intelligence zu liefern.

„Wo Wissen ist, ist auch Macht“, erklärt Bear. „Und die Art und Weise, wie Wissen vermittelt wird, beruht derzeit weitgehend darauf, diese Informationen von Mensch zu Mensch zu teilen. Es ist sehr ineffizient. Derzeit sind über 80 Prozent der globalen Informationen unstrukturiert. Aber was würde sich ändern, wenn Fachexperten ihre Zeit damit verbringen könnten, neues Wissen zu erwerben oder zu schaffen, anstatt dieses Wissen nur weiterzugeben?“

Sie fragt weiter: „Wie würde sich die Welt verändern, wenn wir in Echtzeit auf Wissen zugreifen und es weitergeben könnten—unabhängig davon, wo wir arbeiten oder uns befinden? Was könnten wir tun, wenn Menschen die Möglichkeit hätten, individuell Informationen zu erkunden und fachübergreifend zu lernen, und zwar auf eine Weise, die nicht vorgegebenen Strukturen folgt? Was wäre, wenn wir wichtige Geschäftsentscheidungen immer mit Informationen unterstützen könnten, auf die zuvor nicht zugegriffen werden konnte?“

Diese und viele andere Fragen haben CBA dazu veranlasst, sein neues Angebot Cognitive Artificial Intelligence Technology for Organizations (CAITO) zu entwickeln.