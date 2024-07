CAF Signalling, die Abteilung für umfassende Lösungen für Eisenbahnsignalanlagen der CAF Group, ist ein spanisches Unternehmen, das integrale Lösungen für die Signaltechnik und Steuerung von Eisenbahnen in der ganzen Welt entwickelt und anbietet.



Das engagierte Team des Unternehmens für die Entwicklung von On-Board-Systemen muss sich tagtäglich in einer anspruchsvollen Umgebung mit umfangreichen und komplexen Dokumenten zurechtfinden: den Standards des Systems für Management und Steuerung des Eisenbahnverkehrs (European Rail Traffic Management System, ERTMS). Im Rahmen dieser Arbeit müssen die Mitarbeiter ständig nach Standards suchen, diese interpretieren und implementieren und natürlich ebenfalls neue Standards berücksichtigen, damit die länderübergreifende Interoperabilität von Zügen gewährleistet ist.



Angesichts der Komplexität dieser Aufgabe, die durch die ständige Weiterentwicklung der Standards und die Komplexität der Dokumentation noch verstärkt wird, erkannte CAF Signalling, dass ein strategischer Ansatz erforderlich war. Das Unternehmen wollte den Zugang zu den Informationen im ERTMS vereinfachen, sie generell leichter zugänglich machen und eine reibungslosere Integration mit den neuen Standards ermöglichen.



Als Reaktion auf diese in vielen Punkten schwierige Aufgabe begann CAF Signalling mit einem Projekt zur Identifizierung optimaler Tools und zur Einrichtung stabiler Verbindungen. Diese sollten es dem Team ermöglichen, in der ERTMS-Dokumentation zu navigieren und relevante Informationen zu extrahieren. Das übergeordnete Ziel dieser Bemühungen war es, einen effizienteren Workflow zu schaffen, die Komplexität zu reduzieren und die nahtlose Konformität der Züge von CAF mit den Anforderungen an die Signalgebung im Schienenverkehr zu gewährleisten und so die Interoperabilität in den internationalen Eisenbahnnetzen zu fördern.