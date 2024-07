BWG Foods UC (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist Teil der BWG Group, einem führenden Einzel- und Großhandelsunternehmen, das in der Republik Irland und im Vereinigten Königreich tätig ist. BWG besitzt und betreibt eine Reihe führender Einzelhandelsmarken mit mehr als 1.400 SPAR-, EUROSPAR-, MACE-, Londis- und XL-Märkten, die in Partnerschaft mit unabhängigen Einzelhändlern die örtlichen Gemeinden versorgen. BWG ist außerdem Eigentümer und Betreiber der führenden irischen Großhandelsmarken BWG Foodservice und Value Centre Cash & Carry. Die BWG Group hat einen geschätzten Anteil von 12 % am gesamten Lebensmitteleinzelhandelsmarkt in Irland und einen Anteil von 40 % am SB-Einzelhandelsmarkt.