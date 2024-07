Der in Deutschland ansässige Digitalverlag BurdaForward (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) publiziert zahlreiche journalistische Angebote, darunter Focus Online, CHIP, TVSpielfilm, BUNTE, Finanzen100, The Weather Channel, netmoms, EFAHRER und fit FOR FUN. Die Marken haben eine hohe Anziehungskraft auf ihre Zielgruppen und die meisten von ihnen gehören zu den führenden Portalen in den von ihnen abgedeckten Bereichen.