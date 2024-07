Da die Realität des Treibhauseffekts uns auf persönlicher Ebene betrifft, wächst der Drang, gegen Energieverschwendung vorzugehen. Eine Möglichkeit, den Energieverbrauch der Haushalte zu senken, besteht darin, die Nutzung der Heizungsanlagen zu optimieren, und der Schlüssel dazu ist die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Daten.

BRUNATA-METRONA in Deutschland arbeitet mit Universitäten und Forschungseinrichtungen zusammen, um mithilfe fortschrittlicher Analysen, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz gängige Verwendungsmuster in Bezug auf das Heizen zu identifizieren. BRUNATA-METRONA verwaltet Sensoren für Heizung, Wasser, Raucherkennung und andere Zwecke und verarbeitet große Datenmengen in Echtzeit.

Markus Hertrich, CIO bei BRUNATA-METRONA, erklärt: „Als Heizungs- und Wasserversorgungsdienstleister, der mehr als eine Million Immobilien verwaltet, sind wir besser positioniert, um Nutzungsmuster zu identifizieren, als Einzelpersonen oder Vermieter. Indem wir den Energieverbrauch pro Haushalt für das Heizen reduzieren, schützen wir die Umwelt und senken zudem die Lebenshaltungskosten für Mieter und Hausbesitzer.“

Er fährt fort: „Unser Ziel ist es, den intelligenten Netzbetrieb und die Smart-Home-Technologie für Innovationen zu nutzen. Verbundene Sensoren können verstehen, was in einem Haushalt geschieht, und sich dynamisch an sich ständig ändernde Situationen anpassen. Intelligente Automatisierung ermöglicht es uns, die Heizungssteuerung unter Berücksichtigung zusätzlicher Kontextinformationen anzupassen, beispielsweise wenn ein Fenster geöffnet wird. Erste Ergebnisse haben bereits gezeigt, dass unsere Smart-Home-Automatisierungslösungen bis zu 30 Prozent Heizenergie einsparen können – und das ohne Komforteinbußen für Mieter und Hauseigentümer.“

Die Erfassung und Analyse riesiger Mengen intelligenter Zähler- und Sensordaten stellte jedoch einen erheblichen Mehraufwand für die vorhandenen Fakturierungs- und Managementsysteme dar. Aus diesem Grund wollte das Team seine IT-Infrastruktur modernisieren, um noch flexiblere Abrechnungsmodelle zu ermöglichen.