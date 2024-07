Nach einer umfangreichen Prüfung einer Reihe von Anbietern entschied sich Bravida für die Implementierung von IBM Planning Analytics, um seine Budgetierungsprozesse zu transformieren.

Fredrik Larsson erinnert sich: „Wir luden mehrere Unternehmen ein, unserem Management und den Geschäftsanwendern ihre Lösungen vorzustellen, und baten sie zu demonstrieren, wie ihr System verschiedenen Abteilungen unseres Unternehmens zugute kommen würde. Es war klar, dass IBM Planning Analytics eine sehr starke Funktionalität bietet, die unseren Anforderungen entspricht, einschließlich einer außergewöhnlichen Vielseitigkeit. Zudem war es kostengünstiger als die Angebote der Konkurrenz.“

Bravida arbeitete mit IBM Business Partner Advectas zusammen, um IBM Planning Analytics in einem ambitionierten Zeitrahmen von fünf Wochen bereitzustellen, damit die Implementierung vor der nächsten Budgetierungsfrist abgeschlossen war. Fredrik Larsson führt aus: „Wir hatten mehrere Jahre mit Advectas zusammengearbeitet und wussten daher, dass sie mit unseren Systemen und Prozessen gut vertraut waren und unsere strategischen Ziele wirklich verstanden.

Als wir die Frist erwähnten, die wir uns gesetzt hatten, war unser Advectas-Berater zwar gestresst, aber entschlossen! Advectas hat uns dabei geholfen, jeden Aspekt der Bereitstellung bis ins letzte Detail zu planen und den Prozess zu rationalisieren, um sicherzustellen, dass wir die Implementierung termingerecht durchführen konnten.“

Bravida entschied sich für per Hosting in der IBM Cloud zur Verfügung gestelltes IBM Planning Analytics, um die Bereitstellung zu beschleunigen und das laufende Management zu vereinfachen. Fredrik Larsson erklärt: „Unser neues System in der IBM Cloud zu hosten war eine einfache Entscheidung. Wir wollten das System so wartungsarm wie möglich gestalten und wussten um die hohe Leistung, Verfügbarkeit, Flexibilität und Sicherheit, die die IBM Cloud bietet. Die Bereitstellung von IBM Planning Analytics in der IBM Cloud hat uns zudem geholfen, die Lösung schnell zu implementieren, was für die Einhaltung unserer Frist entscheidend war – hätten wir uns für eine On-Premises-Option entschieden, wäre der Zeitrahmen für die Bereitstellung unmöglich gewesen.“

Bravida schloss seine Basisimplementierung von IBM Planning Analytics noch vor Fristende ab und schuf damit ein benutzerfreundliches Budgetierungssystem für Geschäftsanwender. Wenn Regional- oder Niederlassungsleiter ihr Budget erstellen, integriert das System nahtlos Daten aus der Enterprise Resource Planning (ERP)- und Gehaltsabrechnungssoftware des Unternehmens, die von den Projekt- und Servicemanagern das ganze Jahr über aktuell gehalten werden. Die Lösung erleichtert die Vorausplanung für den nächsten Zyklus.

Sobald das Unternehmen den Budgetierungsprozess abgeschlossen hatte, nahm es die Arbeit mit Advectas wieder auf, um zusätzliche Funktionen zu implementieren und so die Effizienz und Flexibilität des Budgetierungssystems weiter zu erhöhen. Das Unternehmen hat sich außerdem mit IBM Business Partner Addedo zusammengetan, um eine Anwendung zur Einhaltung der neuen IFRS 16-Verordnung zu entwickeln, die von Unternehmen erfordert, dass sie Leasingverträge in ihre Bilanzen aufnehmen. Für Bravida, das rund 7.000 Fahrzeuge und einige hundert Einrichtungen anmietet, kompliziert diese Richtlinie die Budgetierung weiter. Mit Hilfe von IBM Planning Analytics und Addedo wird das Unternehmen die neuen Richtlinien jedoch problemlos einhalten können.