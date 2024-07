Um den Grundstein für Innovationen wie die Automatisierung von Geschäftsprozessen und Industrie 4.0 zu legen, entschied sich BPW-Hungária, seine Legacy-Anwendungen durch die ERP-Lösung der nächsten Generation, SAP S/4HANA®, zu ersetzen.

„SAP ist die bevorzugte Plattform für fortschrittliche Fertigungsunternehmen auf der ganzen Welt. Daher waren wir sehr zuversichtlich, dass die Lösung uns dabei unterstützen würde, unsere Ziele für die digitale Transformation zu erreichen“, kommentiert Medvegy. „Darüber hinaus ist SAP S/4HANA auch die neue Plattform für unsere Mutter- und Schwestergesellschaften und bietet die Vorteile der konzernweiten Kompatibilität und Finanzkonsolidierung sowie des Datenaustauschs auf Konzernebene.“

Um den Nutzen der Investition in SAP S/4HANA zu maximieren, suchte BPW-Hungária nach einer Infrastruktur, die über die nötige Leistung, Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit verfügt, um den anspruchsvollen Anforderungen von Echtzeitanalysen gerecht zu werden. Nach der Evaluierung mehrerer Plattformoptionen entschied sich das Unternehmen für IBM® Power E950 Server mit SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), die mit dem Speicher IBM® FlashSystem 7200 mit geringer Latenz verbunden sind. BPW-Hungária nutzt IBM PowerVM, um logische Partitionen (LPARs) zu erstellen, die so dimensioniert sind, dass sie eine optimale Leistung für seine SAP S/4HANA-Anwendungen bieten, kombiniert mit IBM PowerVC zum Schutz wichtiger Geschäftsdaten.

„Durch die Erstellung von LPARs auf IBM Power E950-Servern mit IBM PowerVM wurde uns klar, dass wir ein hohes Leistungsniveau für unsere SAP S/4HANA-Anwendungen erreichen können, während wir im Vergleich zu einer entsprechenden x86-Plattform deutlich weniger Serverressourcen benötigen“, erklärt Medvegy. „Auch die Robustheit der IBM Power- und IBM Storage-Plattformen hat uns sehr beeindruckt. „Durch den Einsatz von IBM PowerVC haben wir eine Hochverfügbarkeitskonfiguration geschaffen, die sicherstellt, dass unsere wichtigen Geschäftsdaten jederzeit geschützt sind.

Er ergänzt: „Die Bereitstellung von SAP S/4HANA auf dem Betriebssystem SUSE Linux Enterprise Server für SAP Applications gibt uns die Gewissheit, dass wir die von den SAP-Entwicklern bevorzugte Umgebung verwenden. Das trägt dazu bei, eine hervorragende Kompatibilität und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit sicherzustellen.“

In Zusammenarbeit mit Experten von IBM und IBM Business Partner Cascade Informatikai Es Energetikai Zrt. implementierte BPW-Hungária die neue Lösung in seinem lokalen Rechenzentrum in Ungarn. Darüber hinaus integrierte und konfigurierte das Unternehmen IBM® FileNet Content Manager als Enterprise Content Management-Repository für Finanzdaten.

„Die Partnerschaft mit IBM und Cascade Informatikai war eine sehr positive Erfahrung“, erinnert sich Medvegy. „Cascade Informatikai hat uns in der Anfangsphase des Projekts sehr geholfen und mit unserem Team zusammengearbeitet, um die architektonischen Möglichkeiten auszuloten und optimale Designentscheidungen zu treffen. Wir haben bereits bei früheren Projekten mit Cascade Informatikai zusammengearbeitet, und auch dieses Projekt war ein großer Erfolg. Das Team stellte uns alle Ressourcen zur Verfügung, die wir brauchten, um die neue IBM Power- und IBM FlashSystem-Umgebung aufrechtzuerhalten und eine erfolgreiche Migration auf die neue SAP S/4HANA-Lösung durchzuführen.“

Medvegy fährt fort: „Unsere SAP S/4HANA-Bereitstellung verlief reibungslos, und wir waren sehr zufrieden mit der engen Zusammenarbeit zwischen IBM und Cascade Informatikai. Die Teams haben uns bei der Schulung auf den neuen IBM Systemen sehr unterstützt und uns geholfen, pünktlich und innerhalb des Budgets die Systeme in Betrieb zu nehmen. Die Flexibilität der IBM Power- und IBM FlashSystem-Plattformen spielte eine Schlüsselrolle bei diesem Erfolg, da es einfach war, nachgelagerte Änderungen an unserer Umgebung vorzunehmen, sobald unsere Anforderungen an die neue SAP S/4HANA-Lösung klarer wurden.“