OEDIV bietet seit vielen Jahren gehostete und private Cloud-IT-Dienste für führende und wachsende mittelständische Unternehmen an. Die Kunden des Unternehmens kommen aus den unterschiedlichsten Branchen und sind alle auf höchste Verfügbarkeit angewiesen – zum Beispiel, um den Kassenbetrieb aufrechtzuerhalten, um sicherzustellen, dass die Supply Chains immer liefern oder um sicherzustellen, dass die Produktionslinien zuverlässig funktionieren.

Andreas Hingst, Executive Manager – Infrastructure & Cloud Services bei OEDIV, sagt: „Unsere Kunden treiben die digitale Transformation voran, was zu immer komplexeren Geschäftsprozessen und größeren Datenmengen führt. Für viele Kunden zählt jede Minute, und Verzögerungen häufen sich schnell an, was zu hohen Wiederherstellungskosten und Umsatzeinbußen führt. Daher hat die Verfügbarkeit für uns oberste Priorität, um einen durchgängig reibungslosen Geschäftsbetrieb für unsere Kunden sicherzustellen.

Um einen erstklassigen Service bieten zu können, investierte OEDIV viel Zeit, Mühe und Personal in die Systemwartung und operative Exzellenz. Doch mit dem Wachstum des Unternehmens wurde klar, dass die bestehende IT-Infrastruktur an ihre Leistungs-, Kapazitäts- und Zuverlässigkeitsgrenzen stieß, was es schwierig machte, neue Kunden zu gewinnen.