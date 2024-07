In der heutigen Fertigungsindustrie ist Zeit ein entscheidender Faktor. Dirk Nitze, COO Europe bei Syntax, sagt: „Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen uns bei der Verwaltung von SAP-Lösungen, die komplexe Just-in-Time- und Just-in-Sequence-Logistikprozesse unterstützen. Selbst eine Ausfallzeit von wenigen Minuten kann kostspielig sein. Dank der extrem ausfallsicheren IBM Power Systems-Server im Herzen unserer Enterprise Cloud for SAP können wir seit zwei Jahren einen ununterbrochenen Rekord von 100-prozentiger Plattformverfügbarkeit für geschäftskritische SAP-Lösungen halten.“

Von Anfang an hat Syntax eng mit dem Systemintegrator SVA System Vertrieb Alexander GmbH zusammengearbeitet, um seine Private-Cloud-Lösung zu entwerfen, zu implementieren und zu erweitern. Das fundierte Wissen des SVA-Teams hat seine Architekturentscheidungen geprägt und Syntax in die Lage versetzt, seinen Kunden täglich zuverlässige IT-Services anzubieten. Heute verlassen sich mehr als 200.000 Geschäftsanwender in mehr als 510 SAP-Systemen auf die Syntax Private Cloud, um pünktliche Lieferungen an Kunden auf dem ganzen Kontinent sicherzustellen.

Dank SAP-Anwendungen, die auf SLES for SAP Applications auf skalierbaren Power-Systems-Servern laufen, kann das Unternehmen Services der nächsten Generation anbieten. Zu diesen Innovationen gehören die Automatisierung von Geschäftsprozessen und das Internet der Dinge (IoT), die es den Kunden von Syntax ermöglichen, neue Wertschöpfungsquellen zu schaffen.