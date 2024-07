Zur Freisetzung von Innovationen und Synergien arbeitete Blanc und Fischer Services IT GmbH, Teil der BLANC & FISCHER Family Holding, mit IBM und Red Hat zusammen, um seine SAP-Anwendungen auf IBM® Power® Systems, IBM Storage und Red Hat Enterprise Linux zu standardisieren. Von Wassersystemen für die Küche bis hin zu IoT-Lösungen in Fabriken: Das Unternehmen baut eine nachhaltige Zukunft auf.

Aufgabenstellung Blanc und Fischer IT Services GmbH wollten neue, innovative Geschäftsmodelle in der BLANC & FISCHER Family Holding ermöglichen. Wie hat es das Unternehmen geschafft, die digitale Transformation von Produktionsanlagen zu beschleunigen?

Umsetzung Das Unternehmen entschied sich, die Geschäftsoperationen zu optimieren, indem es SAP Manufacturing Execution zu SAP HANA® auf Red Hat Enterprise Linux, IBM Power Systems, IBM FlashSystem® und IBM Spectrum® Virtualize verlagerte.

Ergebnisse 50 % weniger Prozessorkerne reduzieren Investitions- und Lizenzkosten 30 % eine höhere Leistung beschleunigt die Geschäftsabläufe Bis zu 30% weniger Anwendungsinstanzen erforderlich, nachdem das Konsolidierungsprojekt abgeschlossen ist

Aufgabenstellung – die Geschichte Integration verschärfen und Geschäftsmodelle neu erfinden In Millionen von Wohnküchen auf der ganzen Welt stehen Produkte der Unternehmen der BLANC & FISCHER Family Holding: ARPA, der französische Spezialist für Backöfen, Herde und Kochfelder, BLANCO mit den Schwerpunkten Wasser, Spülen und Armaturen, BLANCO Professional mit Produkten für Großküchen und industrielle Zulieferer, DEFENDI, der italienische Hersteller von Gaskomponenten, und E.G.O., das Haushaltsgerätehersteller beliefert. Hinter diesen Unternehmen steht BLANC & FISCHER CORPORATE SERVICES – wozu auch die Blanc und Fischer IT Services GmbH gehört –, das IT- und Fachkompetenz für den gesamten Konzern bereitstellt. Manfred Leistner, Director/Head of Technology der Blanc und Fischer IT Services GmbH, erläutert einleitend: „Wir möchten unseren Kunden die gesamte Palette an Optionen bieten, und zwar über eine einzige, einfach zu bedienende E-Commerce-Lösung mit einem anpassbaren Produktkonfigurator. Indem wir eine engere Integration aller Unternehmen des Konzerns ermöglichen, können wir neue, fortschrittliche Geschäftsmodelle erschließen. Doch dafür müssen wir unsere Unternehmen enger zusammenbringen. Wie konnten wir also unsere Stärken nutzen und Produkte und Prozesse über mehrere Geschäftsbereiche hinweg optimieren?“

Vorteile der Einheitlichkeit Um von einer plattformübergreifenden Standardisierung zu profitieren, verlagert die Gruppe alle SAP-HANA-Instanzen auf Red Hat Enterprise Linux für SAP-Lösungen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). „Sobald Red Hat Enterprise Linux von SAP für die IBM Power Systems-Plattform zertifiziert wurde, begannen wir, SAP HANA-Produktionssysteme auf Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions auszuführen“, erinnert sich Leistner. „Dank der engen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams bei IBM und Red Hat konnten wir den Produktionsbetrieb mit SAP HANA schnell und ohne Verzögerungen aufnehmen.“ Für die Blanc und Fischer IT Services GmbH ist die Fähigkeit, Linux auf IBM Power Systems laufen zu lassen, von entscheidender Bedeutung, um weiterhin die besten Talente anzuziehen. „IT-Mitarbeiter, insbesondere jüngere, kommen mit Linux auf IBM Power Systems sehr gut zurecht, auch wenn sie die Plattform noch nie zuvor verwendet haben“, fügt Manfred Leister hinzu. „Es ist von großem Vorteil für uns, dass wir unser umfassendes Wissen über Red Hat Enterprise Linux über verschiedene Serverplattformen hinweg nutzen können, da dies die Flexibilität erhöht und die Fehlerbehebung beschleunigt.“ Die Blanc und Fischer IT Services GmbH legt großen Wert auf den Open-Source-Gedanken von Red Hat und profitiert von einer großen Community von Administratoren und Entwicklern, die mit der Lösung vertraut sind. Als nächste Schritte plant die Blanc und Fischer IT Services GmbH die Implementierung von DevOps-Prozessen im gesamten Rechenzentrumsbetrieb unter Verwendung der Red Hat Ansible Automation Platform (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) und von Red Hat Satellite (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) zusammen mit Red Hat Premium und IBM Platinum Business Partner SVA (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Darüber hinaus sucht das IT-Team bereits nach Möglichkeiten, die Bereitstellung weiter zu optimieren, und prüft dabei die Bereitstellung von containerisierten Anwendungen auf Basis der auf Unternehmen abgestimmten Kubernetes-Containerplattform Red Hat OpenShift. Als starker Befürworter von Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Strategien prüft das IT-Team Cloud-Optionen, um die Kosten zu optimieren und die Flexibilität noch weiter zu erhöhen.

Erfolgsgeschichte Agilität und geringere Kosten Die durch die Umstellung der geschäftskritischen SAP Manufacturing Execution-Anwendung auf SAP HANA gewonnene Systemleistung hatte unmittelbare positive Auswirkungen auf die Produktionslinien des Unternehmens. Selbst grundlegende Schritte wie das Drucken von Etiketten gehen beispielsweise schneller vonstatten, was zur Gesamteffizienz beiträgt. „Die Technologietransformation auf SAP HANA und Red Hat Enterprise Linux wird es uns ermöglichen, das Fertigungsmanagement in den kommenden Monaten von nur drei Werken in Deutschland und Kanada auf weitere Fertigungsstandorte weltweit zu skalieren“, so Leistner. „Darüber hinaus haben wir durch die Migration 30 Prozent schnellere Antwortzeiten erreicht, während wir gleichzeitig 50 Prozent weniger Prozessorkerne benötigen. Dies führt zu erheblichen Kosteneinsparungen und ermöglicht uns die Standardisierung weiterer Produktionsanlagen.“ Die auf IBM POWER9™-Prozessoren basierenden Server bieten erhebliche Leistungsvorteile: „Für bestimmte Workloads benötigen wir mit der IBM POWER9-Technologie 25 Prozent weniger Prozessorkerne“, bestätigt Leistner. „Diese Reduzierung trägt zur Senkung der Investitions- und Betriebskosten bei, und die verbesserte Ressourceneffizienz ermöglicht es uns, bei der Einrichtung von Test- und Entwicklungssystemen flexibler zu sein und so die Agilität des Geschäfts zu steigern.“ Integrierte Strategie Der Betrieb der kompletten SAP S/4HANA-Landschaft auf IBM Power Systems hat sich als erfolgreiche Strategie erwiesen. „Unsere bisherigen Erfahrungen mit SAP S/4HANA auf IBM Power Systems, IBM Storage und Red Hat Enterprise Linux sind sehr positiv“, sagt Leistner. „Die IBM-Infrastrukturlösung ermöglicht es uns, Kapazitäten je nach Bedarf in Echtzeit dynamisch zu skalieren und neu zuzuweisen. Diese Skalierungsfähigkeit unterstützt unser Wachstum und hilft uns, mit neuen Geschäftsanforderungen Schritt zu halten.“ Im Bereich IT-Support ist die Blanc und Fischer IT Services GmbH von der Leistung der Teams von IBM und Red Hat beeindruckt. Leistner bemerkt: „Das Red Hat-Team hat ein echtes Interesse daran, mehr über IBM Power Systems zu erfahren. Es ist eine Freude, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die lernen möchten und wirklich ihr Bestes geben, um etwaige Probleme zu lösen. Es ist sehr beruhigend, dass wir jederzeit mit einem Netzwerk von Spezialisten mit fundiertem technischen Know-how bei IBM und Red Hat sprechen können.“ Er setzt fort: „Wir befinden uns in einem Transformationsprozess mit IBM, SAP und Red Hat und modernisieren unsere Geschäftsanwendungen mit SAP S/4HANA und SAP BW/4HANA auf IBM Power Systems mit IBM Storage und Red Hat Enterprise Linux und Automation. Wir führen derzeit 70 SAP-Anwendungsinstanzen aus. Unser Ziel ist es, die Anzahl der Systeme und Instanzen um 30 Prozent zu reduzieren. Durch die Zusammenführung separater Systeme und die Standardisierung auf einer einzigen Anwendungsplattform für alle Konzernfirmen können wir die Kosten senken und eine viel engere Integration zwischen den Konzernfirmen sowie verschiedenen Geschäftsbereichen ermöglichen.“ Leistner fasst zusammen: „Die enge Integration von Planungs-, Fertigungs- und Geschäftsprozessen sowie Betriebsdaten unterstützt unsere Bemühungen zur digitalen Neuerfindung. Mit den Lösungen von SAP und IBM können wir neue Geschäftsmodelle entwickeln und auf den Markt bringen, die bereit sind für eine stärker vernetzte Zukunft in der Küche, in Fabriken und darüber hinaus.“

