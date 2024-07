Die BHSF schafft durch seine Serviceleistungen für Gesundheit und Wohlbefinden bessere Arbeitsplätze. Um sicherzustellen, dass die Mitarbeitenden bei Bedarf auf diese Services zugreifen können, sicherte sich BHSF gegen Ausfallzeiten ab und beauftragte den IBM Business Partner Meridian IT mit dem Hosten wichtiger Anwendungen in einer hochverfügbaren Cloud-Umgebung, die auf IBM Power System Servern läuft.

Aufgabenstellung Um seine Serviceleistungen für Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz in ganz Großbritannien zugänglich zu machen, kann sich BHSF keine Unterbrechungen seiner wichtigen Systeme leisten. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten zu reduzieren.

Umsetzung BHSF verlagerte seine zentralen Anwendungen auf IBM Power Systems-Server, die von Meridian gehostet und verwaltet werden. Dadurch profitierte das Unternehmen von neuen Funktionalitäten wie Datenverschlüsselung und Datenmaskierung sowie von einer höheren Verfügbarkeit.

Ergebnisse 567 % mehr bearbeitete Leistungsanträge pro Tag, unterstützt durch leistungsstarke IBM Technologie Einsparung eines Vollzeitäquivalents für die IT-Verwaltung, wodurch sich das Team auf Innovationen konzentrieren kann Wiederherstellung von Daten nach einem Ausfall innerhalb von Minuten und nicht erst nach 48 Stunden

Aufgabenstellung – die Geschichte Annahme der digitalen Transformation Menschen arbeiten am besten, wenn sie sich am wohlsten fühlen. Investitionen in das körperliche, geistige und finanzielle Wohlbefinden der Arbeitnehmer kommen daher allen zugute: den Mitarbeitenden, ihrem Arbeitgeber und der Gesellschaft insgesamt. BHSF ist eine Non-Profit-Organisation, die auf diesem Ethos aufbaut. Mit einer stolzen Geschichte, die bis ins Jahr 1873 zurückreicht, schafft BHSF bessere Arbeitsplätze, indem es den Menschen die nötige Unterstützung zur persönlichen Entfaltung verschafft. In den letzten Jahren hat die Organisation eine digitale Transformation angestoßen, um sicherzustellen, dass ihre Services mit den Bedürfnissen ihrer Kundschaft Schritt halten. Richard Evanson, Head of Group IT and Projects bei BHSF, erklärt: „Früher wurden die meisten unserer Anträge in Papierform eingereicht und bearbeitet. Heute geht die Hälfte aller Anträge über unser Online-Portal ein und wird durchgängig digital verwaltet. Während die Automatisierung unseren Mitarbeitenden zu einer effizienteren Arbeitsweise verhilft, stellt sie auch hohe Anforderungen an unsere IT-Systeme. Da der Anteil der digitalen Anträge von Jahr zu Jahr steigt, wird die Verfügbarkeit unserer IT-Systeme wichtiger denn je.“ Um sich gegen Unterbrechungen seiner Services zu schützen, suchte BHSF nach einer leistungsfähigeren Alternative zu seiner bestehenden IT-Infrastruktur. Gleichzeitig sah die Organisation eine Möglichkeit, ihre Fähigkeiten im Bereich der Informationssicherheit zu stärken und ihr IT-Team von zeitintensiven Verwaltungsaufgaben zu entlasten. „Die Kunden sind darauf angewiesen, dass unsere Services verfügbar sind, wenn sie sie brauchen, weshalb Ausfallzeiten nicht akzeptabel sind“, sagt Richard. „Während der COVID-19-Pandemie stieg die Nachfrage nach psychosozialer Betreuung. Vor diesem Hintergrund waren wir fest entschlossen, während der Krise und darüber hinaus für unsere 350.000 Versicherungsnehmer da zu sein. Aus dieser Überzeugung heraus war es Zeit für die Suche nach vertrauenswürdigen Infrastrukturexperten, um uns auf eine noch stärkere Kundenorientierung konzentrieren zu können.“

Umsetzung – die Geschichte Nahtloser Übergang zur Cloud BHSF stützt sich auf eine Reihe kundenspezifischer Geschäftsanwendungen, die in einer IBM i-Umgebung auf IBM Power Systems-Servern laufen. Die Organisation beschloss, diese Systeme auf die neueste Generation der IBM Power Systems-Technologie in einer von Meridian (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) gehosteten und verwalteten Cloudumgebung zu verlagern. „IBM Power Systems ist das Herzstück unserer digitalen Transformation“, kommentiert Richard. „Unsere Server bieten alles, was wir für einen effektiven Service für unsere Kunden benötigen und unterstützen 80 Prozent des BHSF-Geschäfts. Wir haben uns entschieden, unsere Power Systems-Umgebung vollständig an Meridian auszulagern, was ein Zeichen unseres Vertrauens in das Unternehmen ist. Sie waren die sachkundigste und kosteneffizienteste Option und bieten einen Mehrwert, der weit über Hosting-Services hinausgeht.“ Mit Hilfe von Meridian migrierte BHSF reibungslos in das Rechenzentrum von Meridian. Das Meridian-Team richtete zwei Cloudumgebungen ein und konfigurierte sie für eine kontinuierliche Datenreplikation. BHSF profitiert außerdem von einer vollständig redundanten Netzwerkkonnektivität, die eine noch nie dagewesene Ausfallsicherheit ermöglicht. Richard erinnert sich: „In enger Zusammenarbeit haben BHSF und Meridian die Cloud-Migration nahtlos und ohne Beeinträchtigungen des Geschäfts abgeschlossen. Tatsächlich haben die meisten Benutzer nicht einmal bemerkt, dass sich etwas geändert hatte – außer dass ihre Anwendungen etwas schneller liefen als zuvor.“ Dank Meridian arbeitet BHSF jetzt mit der neuesten Version des IBM i-Betriebssystems und hat Zugriff auf die neuesten Funktionen von IBM Power Systems. Konkret setzt die Organisation nun Datenverschlüsselung und Datenverschleierung zur Verbesserung ihres Leistungsangebots ein. „Mit den Cloud-Services von Meridian stehen uns die neuesten Innovationen von IBM zur Verfügung“, sagt Richard. „Jetzt, wo wir Daten im Ruhezustand verschlüsseln können, ist es für uns einfacher denn je, mit stark regulierten Unternehmen in den Bereichen Verwaltung und Gesundheitswesen zusammenzuarbeiten. Mit der Datenmaskierung können wir mit verschleierten Live-Daten testen, ohne dass die Privatsphäre unserer Kunden gefährdet wird. So können wir neue Dienste schneller entwickeln und auf den Markt bringen, während wir gleichzeitig konform bleiben und unsere Kundschaft schützen.“

Erfolgsgeschichte Aufbau schlankerer, effektiverer Abläufe BHSF nutzt die Vorteile der leistungsstarken IBM Technologie, um Kunden schneller zu bedienen und Arbeitnehmern in ganz Großbritannien dabei zu helfen, schneller Zugang zu den von ihnen benötigten Services für Gesundheit und Wohlbefinden zu erhalten. Die IBM Power Systems-Umgebung unterstützt eine neue Lösung für Robotic Process Automation, die manuelle Aufgaben rationalisiert und die Reaktionszeiten weiter verkürzt. „Wir haben unsere tägliche Rate bei der Antragsbearbeitung von 150 auf 1.000 Anträge pro Person und Tag erhöht“, kommentiert Richard. „Wir stellen jetzt 4.000 Rechnungen pro Monat aus. Unsere digitale Transformation schreitet voran, wobei die leistungsstarke IBM Power Systems-Technologie eine wichtige Rolle spielt.“ Durch die Umstellung auf die Cloud hat BHSF auch mehr Zeit für die Konzentration auf strategische Prioritäten gewonnen und kann sich darauf verlassen, dass seine IT-Umgebung in den bestmöglichen Händen ist. Das Unternehmen nutzt diese zusätzliche Zeit für Innovationen und kann so seine führende Position behaupten. „Durch das Outsourcing unserer IBM Power Systems-Umgebung an Meridian wurde das Äquivalent eines Vollzeitmitarbeiters freigesetzt, und wenn man ein 13-köpfiges Team ist, macht das einen großen Unterschied“, sagt Richard. „Wir müssen keine unternehmensinternen Infrastrukturkenntnisse vorweisen, da das Team von Meridian aus dedizierten IBM Power Systems- und IBM i-Experten die Hardware für uns betreibt. Zur gleichen Zeit erhalten wir Zugang zu wertvollen neuen IBM Power Systems-Funktionalitäten, die direkt zu unserer Wettbewerbsfähigkeit beitragen – und Meridian stellt sicher, dass wir sie voll ausschöpfen können.“ Im unwahrscheinlichen Fall eines technischen Problems kann BHSF die Situation jetzt viel schneller beheben. Dadurch kann das Unternehmen seinen Kunden eine größere Servicekontinuität bieten und sein Ziel erreichen, immer da zu sein, wenn es gebraucht wird. Richard fasst zusammen: „Durch die Zusammenarbeit mit Meridian haben wir unseren tolerierten Datenverlust aufgrund von Ausfällen reduziert, so dass wir Daten innerhalb weniger Minuten nach einem Störfall wiederherstellen können und nicht erst nach 48 Stunden, was für unsere Kunden von großer Bedeutung ist. Und was noch besser ist: Wir haben all dies erreicht, während wir die IT-Kosten konstant gehalten und unsere Ausgaben von CAPEX auf OPEX verlagert haben. Mit der Hilfe von IBM und Meridian erreichen wir unser Ziel, die Bedürfnisse unserer Kunden immer an erste Stelle zu setzen.“



