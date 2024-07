Mit rund 81 Millionen Kundenkonten generieren die Kundenbanken ein gewaltiges Transaktionsvolumen, wofür eine leistungsstarke, resiliente und äußerst sichere IT-Infrastruktur erforderlich ist. Atruvia erreicht dies mit acht IBM z15-Systemen in vier Rechenzentren, die jährlich 80 Milliarden Kernbanktransaktionen verarbeiten, mit Spitzenwerten von 12.000 Transaktionen pro Sekunde. Das IBM Information Management System (IMS) verwaltet die Transaktionen und die Daten werden in der Datenbank IBM Db2 for z/OS gespeichert.

Was die verteilte Ebene betrifft, so werden die Anwendungen zur Kundenbindung in Java® implementiert, entweder klassisch oder als Microservices, die auf x86 Linux®-Systemen auf der Red Hat® OpenShift®-Container-Plattform gehostet werden. Rund 1.200 Microservices unterstützen eine Vertriebsplattform und andere Prozesse, die über eine proprietäre API-Schicht zentrale Services der Bank in Anspruch nehmen.

In der Vergangenheit implementierte Atruvia die wichtigsten Geschäftstransaktionen mit Java/HTML5 am Frontend, verbunden mit einer Mid-Tier-Schicht in einfachem Java und IMS COBOL am Backend. Da viele COBOL-Programmierer in den Ruhestand gingen und die Bankkunden eine schnelle Bereitstellung neuer Omnichannel-Services erwarteten, entschieden sich die Führungskräfte von Atruvia für einen kreativen Ansatz zur Anwendungsmodernisierung, der die Sicherheit und Leistung von IMS beibehalten und gleichzeitig die Vorteile einer gängigen Programmiersprache bieten sollte.

Anstelle einer risikoreichen und kostspieligen „Lift and Shift“-Strategie bestand die Lösung in einer selektiven Refaktorierung vor Ort. Sie würden die neueste Version von Java in die bestehende IMS/COBOL-Laufzeitumgebung auf der IBM zSystems-Plattform integrieren, um die Anwendungen schrittweise zu modernisieren.

„Unsere Kernbankanwendungen werden ständig weiterentwickelt“, erklärt Pascal Meyer, Senior Enterprise Architect bei Atruvia. „Für Anforderungen, die keine vollständige Neuimplementierung rechtfertigen, wollten wir Java in die IMS COBOL-Umgebung einführen. Ein Hauptziel war es, unsere Bankanwendungen so zur Verfügung zu stellen, dass sie für die neueste Generation von Entwicklern vertrauter sind.“