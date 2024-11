Um diese Herausforderungen zu bewältigen, arbeitete ASPHI Onlus mit der IFAB (International Foundation for Big Data and Artificial Intelligence for Human Development) und IBM Client Engineering zusammen, um zu untersuchen, wie künstliche Intelligenz (KI) auf das Thema angewendet werden kann. Sie führten einen Proof of Concept (POC) mit der IBM watsonx.ai-Plattform, IBM watsonx Assistant, IBM® Cloud Code Engine und der IBM® Cloudant Datenbank durch. Der POC lief über 4 Wochen. Am POC nahmen 14 Mitarbeiter von ASPHI Onlus, IFAB und IBM teil und genutzt wurden die Daten der Stiftung und öffentlich verfügbare Daten.

Das Team entwickelte „Limpide Letture“ (oder „Klares Lesen“) als innovative Plattform, die Leser aller Fähigkeiten unterstützt, indem sie komplexe Texte zugänglicher und ansprechender macht. Mit Hilfe der umfassenden analytischen Fähigkeiten von watsonx haben sie ein Tool entwickelt, das das Lesen vereinfacht und den Nutzer zu neuen Lernmaterialien führt.

Lipide Letture verändert die Benutzererfahrung durch:

Klassifizierung von Text in Kategorien wie „Erzählung“ oder „Erläuterung“;

Generierung von Titeln, Zusammenfassungen und interaktiven Elementen zur Vertiefung der Leserbeteiligung;

Vereinfachung des Textes in einem leicht verständlichen Format;

Bereitstellung von Tests, um das Verständnis von Inhalten zu testen;

Personalisierte Vorschläge für optimale Lesemethoden – präsentiert durch einfaches Material oder detaillierte Anleitungen, die herausfordernde Vokabeln und Satzstrukturen hervorheben.

Zur Unterstützung der Plattform entwarf das Team auch „LucIA“, einen KI-gestützten virtuellen Assistenten, der Benutzern zur Verfügung steht und alle Fragen zu dem Text beantworten kann. Der virtuelle Assistent basiert auf watsonx.ai und stellt watsonx Assistant bereit, um die Abfrage von Texten zu verwalten, die jederzeit gelesen werden können, und bietet Unterstützung in Echtzeit. Darüber hinaus bieten IBM Cloudant und IBM Cloud Code Engine robuste und skalierbare Speicher- und Laufzeitumgebungen für die Anwendung, wodurch große Mengen an Dokumenten und Sitzungsdaten mit minimalem Aufwand und minimaler Wartung gespeichert und abgerufen werden können.

Dank der KI-Tools von Limpide Letture und LucIA stellt ASPHI Onlus sicher, dass jeder Lernende auf ihn abgestimmte Ressourcen erhält, die eng an den individuellen Kompetenzen ausgerichtet sind.