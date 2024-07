Als Unternehmen mit jahrelanger Erfahrung im Umgang mit SAP-Lösungen wollte ARYZTA ein Upgrade auf die neueste Version von SAP Business Warehouse powered by SAP HANA durchführen.Das Unternehmen stellte jedoch fest, dass die verfügbare SAP HANA-Einheit für seinen Bedarf schlichtweg zu groß war. Folglich musste ARYZTA höhere Gesamtbetriebskosten in Kauf nehmen und für nicht benötigte Kapazitäten aufkommen.

ARYZTA beauftragte Freudenberg IT (FIT), einen IBM Business Partner und globalen Anbieter von Managed IT Services, der empfahl, die Anwendung SAP Business Warehouse powered by SAP HANA auf IBM® Power Systems mit dem Betriebssystem SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) in einer privaten Cloud einzusetzen. FIT schätzte die Größe des bestehenden Data Warehouse auf 12 TB und entwickelte eine Lösung, die ohne zusätzliche Lizenzkosten auf 16 TB skaliert werden kann. FIT übernimmt die Verantwortung für alle Aspekte der Infrastruktur, die als Service für ARYZTA bereitgestellt wird und Managed Services für die Anwendung SAP HANA umfasst.



Die Infrastrukturumgebung von FIT umfasst Server vom IBM® Power System E880, IBM® Power System E850C und IBM® Power System S824L.Die Server werden mit IBM® PowerVM Technologie virtualisiert, sodass ARYZTA mehrere virtuelle Maschinen auf einem einzigen Server betreiben kann. Die virtuellen Maschinen werden so konfiguriert, dass sie Prozessor-, Arbeitsspeicher-, Netzwerk- und Speicherressourcen bereitstellen, damit eine maximale Systemreaktion auf die kosteneffizienteste Weise erzielt werden und gleichzeitig die SAP HANA-Lizenzierung optimiert werden kann. Die Lösung bietet außerdem Live Partition Mobility, mit der virtuelle Maschinen ohne Serviceunterbrechung von einem System in ein anderes versetzt werden können. So kann FIT sogar während der Infrakstrukturwartungsfenster eine unterbrechungsfreie Verfügbarkeitszeit gewährleisten.



ARYZTA erwägt die Implementierung von SAP Business Planning and Consolidation, das auf IBM Power Systems gehostet wird, da das Unternehmen sein Analysefunktion weiter ausbauen möchte. Das Design der SAP HANA-Datenbank ermöglicht eine sehr schnelle Beantwortung von Standard- und Ad-hoc-Abfragen, ohne dass Daten-Infocubes vorkonfiguriert werden müssen. Auf diese Weise wird der technische Arbeitsaufwand erheblich reduziert und die Berichterstellung beschleunigt.



Anoop Mohan bemerkt: „Da wir bereits seit über sechs Jahren mit FIT zusammengearbeitet haben, waren wir überzeugt, dass sie unser Unternehmen sehr gut verstehen und uns mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung bei der Entwicklung eines Data Warehouse für unsere Analyseanforderungen unterstützen können. Wir wussten, dass wir durch den Einsatz einer verwalteten Infrastruktur-as-a-Service-Lösung von FIT unsere Gesamtbetriebskosten niedrig halten und gleichzeitig von den Vorteilen einer höheren Skalierbarkeit und einer schnelleren Berichterstellung profitieren konnten.



„Dank der Expertise und Professionalität des Teams von FIT gelang uns ein problemloses Upgrade auf SAP Business Warehouse powered by SAP HANA. Das gesamte Projekt wurde im Zeitrahmen abgeschlossen – eine der reibungslosesten Implementierungen, für die ich je persönlich verantwortlich war. FIT stellte uns engagierte Berater mit fundierten technischen Kenntnissen zur Seite, und das Unternehmen erwies sich abermals als sehr zuverlässiger Partner. Darüber hinaus war der Support nach der Einführung hervorragend. FIT stand uns bei Problemen immer zur Seite und half uns, eine schnelle Lösung zu finden.



„Durch den Wechsel zu einer Private-Cloud-Lösung für SAP HANA auf IBM® Power Systems erschließen sich uns viele neue Möglichkeiten. Dank der Integration anderer SAP-Lösungen in eine einzige SAP HANA-Instanz können wir die Kernanwendungen verbessern und erweitern. Da SAP HANA auf der Plattform IBM Power Systems gehostet wird, können wir die Kapazität der SAP-Lösungen ohne umfangreiche Anschaffung neuer Einheiten in festen Größen erweitern.“