Apator Rector, dessen Softwareentwicklung durch fast zehn Jahre altes Equipment beeinträchtigt wurde, hat sich mit dem IBM Business Partner INET – Systemy Informatyczne zusammengeschlossen, um eine zentralisierte Speicherplattform auf der Grundlage der IBM® FlashSystem-Technologie einzuführen. Jetzt können die Entwickler Daten, die für die Entwicklung relevant sind, schneller und einfacher innerhalb einer virtualisierten Architektur verwalten und migrieren.

Aufgabenstellung Apator Rector sp. z o.o. wollte seine Entwicklungsbemühungen durch den Wechsel von einer On-Server-Speicher- zu einer zentralisierten Festplattenlösung beschleunigen.

Umsetzung Das Unternehmen migrierte seine Entwicklungsinstanzen auf eine virtualisierte Architektur, die durch IBM Storage-Technologie unterstützt wird.

Ergebnisse 5 Stunden statt 2 Tage Verkürzung der Zeit für die Bereitstellung neuer Entwicklungsumgebungen Höhere Festplattenleistung dank einer einheitlichen Speicherverwaltungskonsole Beschleunigte Softwareentwicklung durch schnelleren Datenzugriff und höhere Speicherzuverlässigkeit

Aufgabenstellung – die Geschichte Keine Wartezeiten mehr Geduld ist eine Tugend. Aber Ihre Speicherarchitektur sollte wirklich nicht das Tool sein, um an dieser positiven Eigenschaft zu arbeiten. Das Warten auf einen Ladebildschirm oder auf das Einspielen von Daten kann schnell frustrierend werden, insbesondere wenn Sie gerade den zehnten Build einer Anwendung iterieren, die Sie nächste Woche ausliefern müssen. Einfach ausgedrückt: Langsame Daten verlangsamen Ihre Prozesse. Und für den schnell wachsenden Softwareentwickler Apator Rector war Warten keine Option mehr.

„Unser Equipment für die Softwareentwicklung war sehr alt und sehr langsam“, erklärt Marek Kulczyk, Head of IT Installation and Administration bei Apator Rector. „Das meiste davon wurde vor über sieben Jahren angeschafft. Und manches war sogar noch älter. Wir haben auf diesen Systemen mehrere große Entwicklungsumgebungen ausgeführt – jede mit einer großen Oracle Database. Und wir hatten mit vielen Leistungsproblemen zu kämpfen.“

Damals führte Apator Rector diese Umgebungen, einschließlich des zugehörigen Speichers, auf einzelnen Servern aus, wobei einige Geräte 4 bis 5 TB an Daten auf älteren, langsameren Geräten speicherten. Aufgrund unzureichender Ressourcen musste das Unternehmen manchmal auch Daten auf lokalen Festplatten speichern. Diese Herangehensweise schränkte nicht nur die Geschwindigkeit des Datenzugriffs ein, sondern verringerte auch die Gesamtverfügbarkeit.

„Wenn ein Host ausfiel, hatten wir keinen Zugriff mehr auf die Datenbank, und mehrere unserer Designer konnten nicht mehr arbeiten“, erklärt Kulczyk. „Das hatte Auswirkungen auf die Entwicklungszeiten und auf die Kundenzufriedenheit. Also brauchten wir etwas, das die Verfügbarkeit unserer Prozesse verbessern würde. Wir wollten einen zentralen, lokalen Speicher für unsere Entwicklungsdaten.“

Wenn wir früher eine neue Datenbank einrichteten, dauerte der Vorgang manchmal bis zu zwei Tage. Durch die Zusammenarbeit mit INET und IBM benötigen wir nur noch fünf Stunden. Marek Kulczyk Head of IT Installation and Administration Apator Rector sp. z o.o.

Umsetzung – die Geschichte Komplexer Speicher, einfache Bereitstellung Für Apator Rector lag die Wahl der Plattform auf der Hand. „In meinem vorherigen Job habe ich mit einer Speicherlösung von IBM gearbeitet“, fügt Kulczyk hinzu. „Ich wusste, dass IBM eine gute Lösung anbietet, und ich wollte etwas Ähnliches bei Apator Rector einsetzen.“ Das Unternehmen begann, mit dem IBM Business Partner INET zusammenzuarbeiten. Dieser half Apator Rector, seine geschäftlichen und technischen Anforderungen zu konkretisieren, um das richtige Equipment für seine Entwicklungsumgebung zu finden.Anfang 2020 implementierte das gemeinsame Team dann in der Unternehmenszentrale von Apator Rector ein IBM FlashSystem 5000-Gerät, das mit IBM Spectrum Virtualize erstellt wurde.

„Die Implementierung verlief sehr schnell und einfach“, bemerkt Tomasz Laube, Director bei INET. „Wir haben das FlashSystem mit einer Kombination aus SSD- und herkömmlichen Festplattenlaufwerken konfiguriert, sodass wichtige Daten auf den schnelleren SSD-Laufwerken gespeichert werden können. Und Material, auf das seltener zugegriffen wird – zum Beispiel Bilder oder Videos – kann auf der langsameren Festplattenschicht gespeichert werden. Mit dem IBM Easy Tier-Tool haben wir auch eine VMware-Infrastruktur vorbereitet, dank der die Oracle-Daten verfügbar sind, wenn etwas mit dem Host schiefgeht.“

Darüber hinaus nutzt Apator Rector auch die IBM Storage Insights-Technologie. Dabei handelt es sich um eine zentrale Konsole, mit der Benutzer die Speicherumgebung nahtlos verwalten und sogar Protokolle mit IBM austauschen können, um den Support im unwahrscheinlichen Fall eines Fehlers oder Ausfalls zu beschleunigen.

Wenn ein Host ausfällt, können wir die Arbeit von einem anderen aus fortsetzen. Dadurch wird ein Ausfall zu einer geringfügigen Unterbrechung und nicht mehr zu einer großen Zeitverschwendung, wie es früher der Fall war. Marek Kulczyk Head of IT Installation and Administration Apator Rector sp. z o.o.

Erfolgsgeschichte Schnelle Daten bedeuten schnelle Entwicklung Mit der neuen Speicherarchitektur, die mehrere Schichten umfasst, beschleunigte Apator Rector seine Entwicklungsbemühungen durch schnelleren Datenzugriff und durch die Vermeidung von Leistungsproblemen, die zuvor die Technologie des Unternehmens beeinträchtigten. Durch die Trennung der Daten nach Festplattentyp kann das Unternehmen die Leistung seiner Systeme besser optimieren, und dank der Virtualisierung kann Apator Rector seine Entwicklungsbemühungen schnell skalieren, um neue Projekte und Kunden aufzunehmen. „Wir nutzen die Möglichkeit des unterbrechungsfreien Kopierens, um bestehende Entwicklungsumgebungen schnell zu replizieren und mit der Arbeit an etwas Neuem zu beginnen und es zu testen“, erklärt Kulczyk. „Wenn wir früher eine neue Datenbank einrichteten, dauerte der Vorgang manchmal bis zu zwei Tage. Durch die Zusammenarbeit mit INET und IBM benötigen wir nur noch fünf Stunden.“

„Die SSD-Laufwerke im FlashSystem sind ebenfalls hilfreich“, fügt Laube hinzu. „SSD-Laufwerke sind schneller als herkömmliche Spinning-Disks, sodass sie Informationen schneller abrufen. Außerdem gibt es keine beweglichen Teile, es ist also auch zuverlässiger.“

Natürlich trägt die virtualisierte Speicherumgebung dazu bei, die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Kulczyk erklärt: „Wenn ein Host ausfällt, können wir von einem anderen aus weiterarbeiten. Dadurch wird ein Ausfall zu einer geringfügigen Unterbrechung und nicht mehr zu einer großen Zeitverschwendung, wie es früher der Fall war.“

Insgesamt ist Apator Rector mit seiner Entscheidung für INET und die IBM Storage-Technologie zufrieden. „Wir müssen keine Zeit mehr für die Speicherung aufwenden“, erklärt Kulczyk zusammenfassend. „Alles wird mehr oder weniger von selbst erledigt. Und das spart Geld und Zeit für mich und mein Team.“

Wir müssen keine Zeit mehr für die Speicherung aufwenden. Alles wird mehr oder weniger von selbst erledigt. Und das spart Geld und Zeit für mich und mein Team. Marek Kulczyk Head of IT Installation and Administration Apator Rector sp. z o.o.