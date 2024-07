Mit den Services und Technologien von IBM Security kann ANDRITZ proaktiv den Schweregrad, den Umfang und die Ursache von Bedrohungen erkennen und verstehen, bevor diese das Geschäft des Unternehmens beeinträchtigen können. Ein einziges, zentrales Dashboard bietet beispiellose Transparenz und Einblicke aus dem gesamten Netzwerk.

„Wir konnten die Auswirkungen von Angriffen minimieren, weil wir viele gesperrte Quellen erstellt haben“, sagt Glatz. „Wir analysieren unser Netzwerk kontinuierlich. IBM Security bietet eine solide Basis mit 100 % Sichtbarkeit und Transparenz, was uns hilft, Sicherheitsbedrohungen in sehr kurzer Zeit zu beheben.“

Mit den Managed Detection and Response Services kann ANDRITZ Verhaltensweisen, die die Systeme von Endanwendern infizieren könnten, leichter erkennen. Für Strieder war dies gerade in der Pandemie wichtig. „Der größte Vorteil besteht darin, dass wir besser abgesichert und viel besser vorbereitet sind, falls etwas passiert“, sagt er. „Unsere 27.000 Benutzer konnten von zu Hause aus arbeiten und wir konnten sie schützen – während wir mit IBM an der Implementierung arbeiteten.“

Um ANDRITZ dabei zu helfen, aufkommende Bedrohungen zu verstehen und zu bekämpfen, führt IBM jedes Quartal eine zweistündige Sitzung zur kontinuierlichen Verbesserung und Innovation mit dem Unternehmen durch. Für Glatz ist es wichtig, einen Einblick in die zukünftige Bedrohungslandschaft zu bekommen. „Im Sicherheitsbereich muss man verstehen, was nächsten Monat oder nächstes Jahr passieren könnte“, sagt er. „Mit IBM haben wir eine Partnerschaft mit einem Unternehmen geschlossen, das die Leistungsfähigkeit und das Potenzial hat, vorauszusehen, was in sechs Monaten passieren könnte.“

Für die Zukunft plant ANDRITZ, seine OT-Informationen und die Cyber-Bedrohungsdaten von OTORIO in sein SOC zu integrieren, um einen noch umfassenderen Überblick über die Sicherheitsumgebung zu erhalten. „ANDRITZ wandelt sich zu einem digitalen Dienstleister“, so Strieder abschließend.

„Bei allem, was wir heute anbieten – unsere Papierfabriken, Wasserkraftwerke, Metalle und so weiter – müssen wir der IT- und OT-Cybersicherheit noch mehr Aufmerksamkeit schenken. Es ist ein fortlaufender Prozess, der niemals aufhören wird.“