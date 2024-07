Anadolu Sigorta ist das älteste Versicherungsunternehmen der Türkei. Es bietet eine große Auswahl an Versicherungsprodukten an, darunter Kfz-, Hausbesitzer-, Reise-, Krankenversicherungsprodukte und mehr. In den 95 Jahren seit seiner Gründung ist das Netzwerk von Anadolu Sigorta gewachsen und hat eine Vielzahl von Geschäftsbeziehungen aufgenommen.

Zum Beispiel hat Anadolu Sigorta eine Partnerschaft mit Isbank, die etwa 1.300 Niederlassungen betreibt. Darüber hinaus gibt es etwa 2.500 Agenturen in Anadolu Sigorta, von denen 800 groß genug sind, um über eigene CRM-Lösungen zu verfügen. Außerdem sind die Produkte von Anadolu Sigorta bei mehreren Versicherungsaggregatoren gelistet, die potenziellen Kunden eine einfache Möglichkeit bieten, Versicherer zu vergleichen.

Anadolu Sigorta entschied sich für IBM Cloud Pak® for Integration auf der Red Hat® OpenShift®-Plattform, um die Integration all dieser geschäftskritischen Systeme zu unterstützen. Die Lösung umfasst auch die IBM API Connect®-Plattform und IBM® DataPower® Gateway. Gemeinsam sorgen diese Produkte dafür, dass die Integrationen von Anadolu Sigorta sicher, flexibel und hochverfügbar sind – alles Schlüsselkomponenten für ein vertrauenswürdiges System. Der IBM Event Streams-Service rundet die Lösung ab und trägt dazu bei, dass Anadolu Sigorta und seine Partner auf Ereignisse reagieren können, sobald diese eintreten.

Die Lösung schafft nicht nur Vertrauen bei den Kunden von Anadolu Sigorta, sondern trägt auch zur Festigung von Partnerbeziehungen bei, indem sie den Prozess der Anwendungsintegration vereinfacht. Ismail Özeren, Chefarchitekt bei Anadolu Sigorta, erklärt: „Früher mussten wir ihnen E-Mails schicken, ihnen schreiben, ihnen Beispielcode schicken und mit ihnen am Telefon sprechen. Der Vorgang ist jetzt einfach: Wir senden den Entwicklern einfach einen Benutzernamen und ein Passwort. Sie können die gesamte Dokumentation einsehen und die Dienste selbst online ausprobieren.“

Die Eleganz dieser Integrationen zeigt sich in vielen verschiedenen Bereichen des Geschäfts von Anadolu Sigorta. Wenn zum Beispiel ein Krankenversicherungskunde ein Netzwerkkrankenhaus betritt, ist das System an der Rezeption direkt in das System von Anadolu Sigorta integriert. Der Besuch des Versicherungsnehmers wird automatisch genehmigt, ohne dass eine Anmeldung beim System von Anadolu Sigorta erforderlich ist.

Auch Kfz-Versicherungsnehmer können diese Art von Erfahrung mit Anadolu Sigorta genießen. Wenn ein Kunde eine neue Police kaufen oder eine bestehende Police ändern möchte, kann die App von Anadolu Sigorta diese Anfrage in 10–12 Sekunden verarbeiten.

Anadolu Sigorta bietet seinen Kunden auch eine App an, mit der sie Quittungen für Produkte oder Dienstleistungen fotografieren können, die von ihrer Versicherung abgedeckt werden. Das System verarbeitet den Beleg dann automatisch und überweist in vielen Fällen das zurückerstattete Geld direkt auf das Bankkonto des Kunden.