Datenschutz ist für den Betrieb und den Kundenservice von ALM von entscheidender Bedeutung. Mit dieser Lösung kann ALM den Ursprung von Daten mit einer Genauigkeit von 99,8 % vorhersagen. Das Unternehmen befasst sich mit Genehmigung, Compliance, Sicherheit und Aufbewahrung für aktuelle und zukünftige ordnungsrechtliche Belange.

„In erster Linie geht es darum, die Privatsphäre unserer Leser zu schützen“, erklärt Carlos Curbelo, Vice President of the Legal Market bei ALM. „Deshalb gehen wir in Sachen Sicherheit einen Schritt weiter. Mithilfe der Blockchain-Komponente dieser Technologie wissen wir zum Beispiel genau darüber Bescheid, wie wir unsere Daten nutzen, wer mit unseren Daten in Berührung kommt und dass wir unsere Sicherheitsmaßnahmen einhalten.“

Darüber hinaus verbessert die Lösung jetzt und in Zukunft die Kosteneinsparungen sowie die Monetarisierung von Datenassets. „Bei IBM Watson Studio stimmen einfach die Zahlen“, erklärt DelHagen. „Jetzt können Dinge, für die man sonst zehn Data Scientists gebraucht hätte, im Handumdrehen von einem einzigen Entwickler erledigt werden. ALM spart Millionen an Gehaltskosten ein, da nicht zehn zusätzliche Data Scientists eingestellt werden müssen.“

Mit solch gezielten, aufschlussreichen Daten und KI bietet ALM seinen Kunden einen exponentiellen Mehrwert. „Wir nutzen KI, um Marketingprogramme, die die richtigen Personen ansprechen, zu entwickeln“, erklärt Joann Kropp, Vice President of Product and Data Strategy for Marketing Services bei ALM. „Mit der Einbettung künstlicher Intelligenz in unser Unternehmen können wir den ROI verbessern, wenn Kunden Geld bei uns ausgeben.“