Aus diesem Grund wurde die prämierte Lösung der Call for Code Global Challenge 2020 entwickelt. Der Name der App Agrolly ist die Abkürzung für „Agricultural Ally“ (landwirtschaftlicher Verbündeter) und kann allen, die Lebensmittel anbauen, dabei helfen, ihre Arbeit agiler und datengesteuert zu gestalten. Die App basiert auf Open-Source-Software unter Nutzung von IBM Technologien und bietet kurz- und langfristige Wettervorhersagen, Informationen zum Ernterisikomanagement und eine Online-Umgebung zum Wissensaustausch und zur Vernetzung.

Das Team, das die App entwickelt hat, hatte zunächst ein einfaches Ziel: anderen zu helfen.

„Wir wussten nicht genau, was wir bauen sollten und vor welchen Herausforderungen wir stehen würden. Call for Code ist ein Wettbewerb mit mehr als 400.000 Teilnehmern, also hatten wir Angst“, sagt Manoela Morais, Mitbegründerin und Chief Executive Officer von Agrolly. „Wir wussten nur, dass wir anderen Menschen helfen wollten. Das war unser Traum.“

Die vier Mitbegründer von Agrolly, die sich beim Studium an der Pace University in New York City kennengelernt hatten, kamen aus verschiedenen Teilen der Welt. Morais stammt aus Brasilien, Ajinkya Datalkar, Chief Technology Officer, aus Indien, Chimegsaikhan [Chimka] Munkhbayar, Chief Operating Officer, aus der Mongolei und Helen Tsai, Chief Information Officer, aus Taiwan.

Inspiriert durch das Thema „Klimawandel“ des Call for Code-Wettbewerbs 2020 überlegte sich das Team eine mögliche Lösung. Munkhbayar, die als Kind ihrer Großmutter bei der Bewirtschaftung eines kleinen Grundstücks in der Provinz Sukhbaatar in der östlichen Mongolei half, erzählte von den Schwierigkeiten der Bauern in dieser Gegend. Der Rest der Gruppe berichtete von ähnlichen Szenarien in ihren Heimatländern.

In Indien zum Beispiel ist die Landwirtschaft die Haupteinnahmequelle für etwa 58 % der Bevölkerung, darunter auch Datalkars Verwandte. „In der Region Latur in Maharashtra und in anderen Teilen Indiens werden die Bauern alle paar Jahre von Dürren heimgesucht, und die Regierung liefert das Wasser auf Zügen. Viele Bauern nehmen sich daraufhin das Leben“, sagt er.

Taiwan, das als „Königreich der Früchte“ bekannt ist, erlebte im Jahr 2020 die schlimmste Dürre seit mehr als einem halben Jahrhundert. Außerdem kommen die saisonalen Regenfälle früher und später als üblich, was sich negativ auf die Baumblüte auswirkt.

In Brasilien können sich Kleinbauern oft nicht mehr wie früher auf das in der Familie weitergegebene Wissen über die Landwirtschaft oder gar auf die persönlichen Erfahrungen des letzten Jahres verlassen.

