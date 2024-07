Als Grundlage für seine neue Speicherplattform entschied sich ADDvision für eine IBM FlashSystem-Speichereinheit. Das All-Flash-System bietet die hohe Leistung, die das Unternehmen suchte, sowie integrierte Datenkomprimierung und IBM Storage Insights und IBM® Spectrum Virtualize Management-Tools für mehr Effizienz. Die Kombination ermöglicht es AddVision, sein Serviceangebot für Kunden zu verbessern und gleichzeitig seine Gewinnspannen zu schützen.

Frederik Pedersen, Support Manager und Partner bei AddVision, sagt: „Wir haben Speichersysteme mehrerer Anbieter verglichen, bevor wir IBM FlashSystem als die beste Option für uns identifiziert haben. Leistung war unsere Priorität, weshalb FlashSystem der klare Gewinner war. Die Verdichtungsgarantie von 2:1 ohne Leistungseinfluss war ein weiteres großes Plus. Wir haben bereits in der Vergangenheit IBM Storage verwendet und wissen daher, wie einfach es zu verwalten ist. Alles in allem eine überzeugende Kombination.“



Durch die Entscheidung für FlashSystem konnte AddVision zudem eine ganze Ebene der Netzwerkinfrastruktur eliminieren und so die Umgebung vereinfachen.



Mikkel Bayer Nestved fügt hinzu: „Nur IBM bot Speicher mit Glasfaserverbindung an, sodass wir keine separaten Switches kaufen mussten. Das bedeutet eine enorme Reduzierung der Kosten und der Komplexität.“



Mithilfe der IBM IT Infrastructure Lab Services konnte ADDvision die neue Speicherplattform in nur wenigen Tagen implementieren und seine Clientumgebungen ohne Unterbrechung migrieren. Das Unternehmen profitiert nun von einer automatisierten Berichterstellung an IBM über IBM Storage Insights, die es ihm ermöglicht, Probleme zu lösen, bevor die Kunden etwas davon mitbekommen.



Frederik Pedersen erklärt: „Die Zusammenarbeit mit IBM war von Anfang bis Ende eine hervorragende Erfahrung. Obwohl wir ein relativ kleines Unternehmen sind, hat IBM die nötigen Ressourcen aufgewendet, um sicherzustellen, dass wir das Beste aus ihrer Technologie herausholen. Es gibt uns große Sicherheit zu wissen, dass IBM über Storage Insights benachrichtigt wird, wenn ein Laufwerk ausfällt, sodass wir schnell reagieren können.“