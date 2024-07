Das Unternehmen 20 Microns hat sich mit dem IBM Business Partner Silver Touch Technologies Ltd. zusammengetan, um seine Backoffice-Prozesse zu aktualisieren und zu modernisieren und so sein Geschäft voranzubringen. Durch die Migration auf SAP S/4HANA® und die Unterstützung durch IBM Power Systems-Technologie verfügt das Unternehmen nun über einen besseren und einheitlichen Einblick in die Verwaltung seiner Ressourcen und Assets, wodurch die Rentabilität optimiert werden kann.

Aufgabenstellung Da sich die bestehende Backoffice-Lösung dem Ende ihres Lebenszyklus näherte, wollte 20 Microns Ltd. seine Architektur durch eine leistungsfähigere Plattform mit besseren Funktionen aktualisieren.

Umsetzung Die neue Architektur, die mit IBM Power Systems und IBM Storage-Hardware aufgebaut wurde, bietet eine stabile Plattform für die neue SAP S/4HANA-Lösung des Unternehmens.

Ergebnisse ~60 % weniger Verarbeitungszeit für einige SAP-Vorgänge im Vergleich zur vorherigen Plattform Steigert die Rentabilität mit klarerem Einblick in kritische Geschäftsprozesse Schutz für kritische Daten und Abläufe mit einer automatisierten Backup- und Recovery-Lösung

Aufgabenstellung – die Geschichte Der Wunsch nach Innovation Die Technologie schreitet schnell voran. Was gestern noch auf dem neuesten Stand war, kann im nächsten Augenblick (bestenfalls) ineffizient oder (schlimmstenfalls) veraltet sein. Und im Laufe der Zeit werden die durch diese Entwicklung verursachten Lücken immer deutlicher und schränken die Möglichkeiten der Unternehmen ein, Innovationen einzuführen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Vor dieser Herausforderung stand 20 Microns, ein führendes Unternehmen in der Herstellung von extrem präzisen Fertigungsmaterialien und Spezialchemikalien. „Wir haben SAP ECC [SAP ERP Central Component] für unser Geschäft verwendet“, erklärt Nitin Anerao, General Manager, IT bei 20 Microns. „Wir haben es vor langer Zeit installiert – vor etwa einem Jahrzehnt – und es beeinträchtigte unsere Möglichkeiten. Die Aufschlüsselung unserer Verkaufsunterlagen oder einfach nur die Verwaltung der Daten nahm viel Zeit in Anspruch. Wir konnten Dinge nicht automatisch erledigen. Das schränkte unsere Möglichkeiten für Wachstum und Verbesserung ein.“ Darüber hinaus hatte SAP angekündigt, den Support für die Plattform SAP ERP Central Component bis 2025 einzustellen, was 20 Microns dazu veranlasste, sich eine neue Lösung für seine Backoffice-Systeme zu suchen. „Wir wollten auf SAP S/4HANA umsteigen, aber unsere Server-Hardware war solch einem Wechsel nicht gewachsen“, fügt Anerao hinzu. „Außerdem haben wir die Hardware schon vor langer Zeit installiert, sodass sie nicht die nötige Leistung hatte.“

Umsetzung – die Geschichte Virtuelle Architektur, echte Lösung Um die notwendige Infrastruktur für seine SAP S/4HANA-Umgebung zu implementieren, wandte sich 20 Microns an den IBM Business Partner Silver Touch. „Wir haben eine Umgebung aufgebaut, die auf Verfügbarkeit und Leistung ausgerichtet ist“, erklärt Chintan Khambholja, Business Development Manager bei Silver Touch. „20 Microns war mit der Zuverlässigkeit der IBM Power-Hardware vertraut, da sie diese bereits in der Vergangenheit eingesetzt hatten – mit Power hat man nicht so oft mit Ausfallzeiten zu kämpfen wie mit x86-Servern. Also haben wir mit IBM zusammengearbeitet, um die Dimensionierung und Konfiguration für das Projekt festzulegen und eine Produktions- und Wiederherstellungsarchitektur mit IBM Hardware aufzubauen.“ Die neue SAP S/4HANA-Umgebung, die im Unternehmensrechenzentrum von 20 Microns gehostet wird, umfasst zwei IBM Power Systems H922-Server, die im Hochverfügbarkeitsmodus laufen. Dank der IBM PowerVM-Technologie konnte Silver Touch virtualisierte SAP-Datenbank-, Produktions-, Entwicklungs- und Qualitätssicherungsserver auf der IBM Hardware einrichten. Und die entsprechenden SAP-Daten werden auf IBM® FlashSystem 5000 gespeichert. Neben der Produktionsumgebung setzte Silver Touch auch die IBM® Spectrum Protect-Technologie ein, um einen automatisierten Backup-Prozess für diese wichtigen Informationen zu gewährleisten. Und ein IBM TS2900 Tape Autoloader sorgt für die langfristige Datenspeicherung. Insgesamt wurde das Projekt in weniger als vier Monaten nach der ursprünglichen Vertragsunterzeichnung abgeschlossen, und die eigentliche Implementierung dauerte nur etwa 15 Tage. Derzeit gibt es 105 Benutzer der aktualisierten SAP-Plattform, verteilt auf 20 Microns-Niederlassungen in ganz Indien.

Erfolgsgeschichte Eine zuversichtliche Zukunft Dank der Hilfe von Silver Touch konnte 20 Microns viele seiner kritischen SAP-Vorgänge aktualisieren und beschleunigen und gleichzeitig neue Funktionen hinzufügen. „Wir verwenden hauptsächlich MRP [Material Requirement Planning, Materialbedarfsplanung] und CO-PA [CO-Profitabilitätsanalyse]“, erklärt Anerao. „Mit MRP können wir feststellen, welche Materialien für uns und unsere Kunden benötigt werden und welche wir priorisieren sollten, was uns hilft, unsere Lieferungen zu beschleunigen. Und mit CO-PA können wir unsere Gewinne analysieren. Wir erhalten die Protokolle. Wir erhalten die Alerts, damit wir wissen, was unser Geschäft voranbringt.“ Auch die IBM Hardware hat bei diesem Vorstoß geholfen. „Es geht jetzt viel schneller“, fügt Anerao hinzu. „Wir hatten einen SAP-Vorgang, für den wir früher 3–4 Stunden brauchten. Wir konnten etwa 60 % der benötigten Zeit einsparen und schaffen es jetzt in etwa 1,5 Stunden.“ Abgesehen von der Leistungssteigerung hat die von Silver Touch bereitgestellte Lösung eine Umgebung geschaffen, die auf hohe Verfügbarkeit ausgerichtet ist. Das virtualisierte Design in Verbindung mit den automatischen Backup-Funktionen und der soliden Grundlage der IBM Hardware bietet eine Architektur, die den Betrieb von 20 Microns rund um die Uhr unterstützen kann. „Das gibt uns Sicherheit“, bemerkt Anerao. „Selbst bei geplanten Ausfallzeiten gibt es Dinge, über die man sich Gedanken macht. Wird die Abschaltung länger dauern als geplant? Wird es Auswirkungen auf das Geschäft haben? Wird es unsere Gewinne beeinträchtigen? Aber dank Silver Touch und IBM machen wir uns jetzt weniger Gedanken.“ Was durchaus Sinn macht, wie Khambholja erklärt: „IBM Partner zu sein, ist für Silver Touch eine positive Erfahrung. Die IBM Hardware hilft uns sehr – sie gibt unseren Kunden mehr Vertrauen in ihre SAP-Umgebungen.“

