Am Hauptstandort in Böblingen bei Stuttgart und in weiteren Städten im Bundesgebiet arbeiten rund 1.300 Expertinnen und Experten aus mehr als 50 Nationen mit den Schwerpunkten Informatik, Elektrotechnik, Physik und Design an Hard- und Softwareprojekten im globalen Verbund mit tausenden von Kolleginnen und Kollegen der anderen Innovationszentren des Unternehmens auf (fast) allen Kontinenten.

Wir verantworten den Betrieb des europäischen IBM Quantum Data Centers und kooperieren mit SAP-Entwicklern zusammen, um ihre Lösungen auf IBM-Systemen kontinuierlich zu verbessern und neue Features und Funktionen bereitzustellen.