RPA 在 IT 流程自动化中的作用

为此，许多组织都在对其 IT 基础设施进行现代化改造，并准备加快在整个企业及其业务线中推动流程自动化进程。为了解其工作情况，我们采访了来自全球各行各业的 566 位商务人士和 IT 专业人士，了解他们的 IT 支出优先事项。我们发现，IT 支出的首要优先事项方面，在受访者中，47% 的人表示 IT 基础设施自动化，42% 的人表示业务流程自动化。

IT 支出首要优先事项：聚焦自动化

问：为改善 IT 运营或服务交付，您的组织可能会投资哪些方面？

IT 流程自动化面临着独特的挑战。IT 流程可以跨多个平台执行，并涉及各种技术来管理大量的实体和虚拟资源。可以使用来自各种相异供应商的数十种（有时甚至是数百种）IT 工具。它们之间大多不交换数据。IT 组织意识到，随着时间的推移，他们已经整理了大型且多样化的 IT 工具棚。在当前竞争异常激烈的数字商业时代，这些工具必须作为可互操作的集成工具链来实现 IT 流程自动化。



如今，行业领先的企业都在追求 IT 流程自动化和工具链集成，将其作为提升自身实力的手段。他们的目标是释放和扩展现有的 IT 技能和资源，使其惠及更广泛的业务和 IT 项目。