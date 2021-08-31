RPA 在 IT 流程自动化中的作用

自动化仍然是当前许多数字化转型计划的核心。然而，大多数自动化计划都以业务为中心，集中于改善客户体验、订单管理、销售、营销、财务和供应链运营。
数字化转型增加了 IT 团队的负担，迫使企业意识到 IT 流程自动化同样重要。IT 技能和资源日益紧张且短缺。许多组织都饱受过多的手动和重复性 IT 任务的困扰，这降低了生产力。随之而来的是无法接受的积压。此外，用于管理 IT 基础设施、服务、提供商和工作量的 IT 工具在需要协同工作以解决问题或应对新机遇时往往是孤立的、脱节的、缺乏编排的。
为此，许多组织都在对其 IT 基础设施进行现代化改造，并准备加快在整个企业及其业务线中推动流程自动化进程。为了解其工作情况，我们采访了来自全球各行各业的 566 位商务人士和 IT 专业人士，了解他们的 IT 支出优先事项。我们发现，IT 支出的首要优先事项方面，在受访者中，47% 的人表示 IT 基础设施自动化，42% 的人表示业务流程自动化。
问：为改善 IT 运营或服务交付，您的组织可能会投资哪些方面？
IT 流程自动化面临着独特的挑战。IT 流程可以跨多个平台执行，并涉及各种技术来管理大量的实体和虚拟资源。可以使用来自各种相异供应商的数十种（有时甚至是数百种）IT 工具。它们之间大多不交换数据。IT 组织意识到，随着时间的推移，他们已经整理了大型且多样化的 IT 工具棚。在当前竞争异常激烈的数字商业时代，这些工具必须作为可互操作的集成工具链来实现 IT 流程自动化。
如今，行业领先的企业都在追求 IT 流程自动化和工具链集成，将其作为提升自身实力的手段。他们的目标是释放和扩展现有的 IT 技能和资源，使其惠及更广泛的业务和 IT 项目。
首先要建立一个 IT 卓越中心 (CoE)，负责改进和自动执行 IT 流程。IT CoE 的主要任务之一是在库存框架内记录和组织 IT 流程。然后，它将这些流程作为 IT 流程组合文档（或数据存储库）中的战略资产进行管理，该文档或数据存储库捕获有关流程的价值和重要性、其在运营中的功能以及其消耗的战术 IT 资源（以及其他相关信息）等信息。然后，IT CoE 使用流程发现技术检查组合中的流程，这些技术可以可视化和分析 IT 流程和 IT 员工队伍的活动，从而发现自动化的机会。这些数据驱动的分析技术为利用机器人流程自动化 (RPA) 技术智能设计自动化提供了手段。
机器人流程自动化 (RPA) 技术可以创建软件机器人，自动执行 IT 流程内部和跨 IT 流程的重复性人类活动。RPA 提供了在细粒度级别（例如，应用程序表单和数据字段）自动执行数据和流程流的功能，以实现源系统和目标系统之间的应用程序间数据和流程集成。它可以使用各种人工智能 (AI) 技术来理解非结构化数据，帮助指导自动化设计，使其在执行时变得更加智能，并通过智能手段提出建议、预测和决策，并增强 IT 专业人员的技能。在这方面，RPA 可以创建数字化员工队伍，为 IT 组织提供技能，使其更加高效、功能更多。
行业领先的组织正在采用 RPA 来促进 IT 专业人员之间的协作，从而减少错误、成本和周期时间，提高组织的性能以实现特定或预期的结果，并实现规模化执行。当 RPA 在 IT 流程自动化中发挥核心作用时，IT 组织可以更有效地开展工作并高效地执行任务。这也使 IT 组织能够从所有其他 IT 投资中获取更大的价值。
