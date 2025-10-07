可变与不可变是推动软件开发和基础设施管理现代方法的原则。

这种区别可以比作在白板上写字。如果您可以添加单词、擦除某些部分或更改编写的内容，那么它们就像可变资源一样但若在书写完毕后立即用玻璃封存白板，且需使用新白板进行后续书写，这便是不可变资源。

虽然这个概念广泛适用于计算领域，但最常见于编程。在编程中，理解哪些数据类型可直接修改、哪些必须创建新副本，对完成常见任务至关重要。这些任务包括编写算法、构建应用程序编程接口(API) 和设计面向对象编程 (OOP) 中的类。

选择使用可变或不可变对象将影响数据在内存中的管理方式、数据共享与修改的安全性，以及是否可能产生意外副作用。这就是为什么可变与不可变是初学者和经验丰富的程序员都必须掌握的基础概念。

例如，在 Python 编程语言中，列表和字典是可变类型。可以在这些对象中添加、删除或修改各项。相比之下，布尔值（真/假值）或元组（如 (1,2,3) 这类有序集合）等对象属于不可变类型。若需更改其内容，必须创建全新的对象。