生成式 AI 是电信行业变革的催化剂

生成式人工智能 (AI) 在 2023 年突然成为主流，点燃了企业将企业级版本集成到其流程中的热情。到 2024 年，60% 的高级管理层计划以某种方式试行或运营生成式 AI，这表明生成式 AI 面向公众的平台已经让世界意识到其突破性的能力

特别是对于通信服务提供商 (CSP) 和网络设备提供商 (NEP) 而言，生成式 AI 具有巨大潜力，可以帮助改善各种运营和用户参与。具体来说，生成式 AI 将改变客户服务、IT 和网络优化以及数字劳动力，即自动化可以显著提高敏捷性和效率的所有领域。CSP 和 NEP 通常拥有庞大的支持中心，而 IBM 有潜力帮助转变所有生态系统参与者之间的工作流。以下是 AI 可以促进电信生态系统转型的一些方式：