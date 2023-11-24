蓝图/设计阶段的活动根据现代化策略灵活调整，包括分解应用程序并运用领域驱动设计，或基于新技术建立目标架构以构建可执行设计方案等。后续阶段依次是构建、测试和生产部署。接下来让我们探索生成式 AI 在这些生命周期阶段的潜在应用场景。



发现与设计

以最低限度的领域专家参与度来理解遗留应用程序，是实现加速的关键突破点。这主要是因为领域专家通常忙于系统维护工作，且其知识储备可能受限于系统维护年限。在现代化过程中，发现与设计阶段耗费大量时间，而一旦团队破解了遗留应用的功能逻辑、集成关系、业务逻辑与数据复杂性，开发工作就会变得轻松许多。

现代化团队需要进行代码分析并查阅大量（往往已过时的）技术文档，此时代码分析工具的重要性凸显。对于重写类项目，团队还需将功能能力映射至遗留应用上下文，以便有效开展领域驱动设计与分解工作。生成式 AI 在此展现出独特价值。它能够将领域/功能能力与代码数据建立关联，构建业务能力视图及关联的应用代码与数据网络。当然，模型需要根据企业特定的领域模型或功能能力图谱进行调优和语境化。本文提及的生成式 AI 辅助 API 映射就是该能力的微型范例。在应用分解/设计之外，事件风暴建模需要流程图谱支持，这正是生成式 AI 协助语境化处理流程挖掘工具输出的用武之地。它还能基于代码洞察与功能映射生成用例。总体而言，生成式 AI 通过提升对遗留应用及依赖关系的可视性，有效降低现代化项目的实施风险。

通过基于标准化模式（入站/出站流程、应用服务、数据服务、复合模式等）调优模型，生成式 AI 还可协助生成针对特定云服务商框架的目标设计方案。此外，它还能生成符合目标技术框架的安全管控代码模式等众多应用场景。生成式 AI 还有助于生成详细设计规范，例如用户故事、用户体验线框图、API 规范（如 Swagger 文件）、组件关系图与组件交互图。

规划

现代化项目最棘手的任务之一是在平衡并行工作与串行依赖的同时制定宏观路线图，并识别需要解决的共存场景。虽然这项工作通常作为一次性任务完成，但通过项目增量进行持续调整，并融合执行层输入的规划实践则困难得多。生成式 AI 能够基于历史数据（应用与领域映射关系、工作量与复杂度因子、依赖模式等），为特定行业或领域的现代化项目中的应用组合生成实施路线图。

应对这一挑战的唯一途径，是通过一套能化解企业复杂度的资产与加速器方案来实现可落地实践。这正是生成式 AI 在关联应用组合详情与已发现依赖关系方面发挥重要作用的地方。

构建与测试

代码生成是生成式 AI 最广为人知的应用场景，但更重要的是它能生成一系列关联代码工件，包括基础设施即代码（Terraform 或 CloudFormation 模板）、流水线代码/配置、嵌入式安全设计点（加密、IAM 集成等）、基于 Swagger 或遗留代码洞察的应用程序代码生成，以及防火墙配置（例如基于实例化服务的资源文件）等。生成式 AI 通过基于模式构建的预定义应用参考架构，结合设计工具输出，以协同方式生成上述所有内容。

测试是另一关键领域：生成式 AI 可生成配套的测试用例、测试代码与测试数据，从而优化测试执行效率。

部署

现代化项目中大量关键的"最后一公里"活动通常耗时数天至数周，具体取决于企业复杂程度。生成式 AI 的一个重要应用场景是通过分析应用与平台日志、设计要点、基础设施即代码等信息，获取安全验证洞察，从而极大加速安全评审与审批流程。此外，它还能根据每个版本完成的敏捷工具工作项生成的发布说明，为配置管理（CMDB）和变更管理生成输入数据。

尽管上述应用场景在现代化全程中潜力巨大，但必须认识到：企业环境的复杂性要求采用语境化协同方案，才能有效发挥这些生成式 AI 加速器的价值。目前业界正在持续开发企业专属的语境模式以加速现代化进程。我们观察到，通过前期投入时间精力持续定制这些生成式 AI 加速器，使其与企业内部具有可重复性的特定模式对齐，能带来显著收益。

现在让我们审视一个经过验证的实践案例：

案例 1：基于 BIAN 与 AI 重构 API 发现机制，实现领域映射可视性与重复 API 服务识别

问题现状：某全球大型银行拥有超过 30,000 个 API（含内部与外部），这些 API 随时间推移在不同领域（如零售银行、批发银行、开放银行、企业银行）开发完成。跨领域存在大量重复 API 的可能性，导致维护庞大 API 组合的总持有成本居高不下，且因 API 重复与重叠产生运营挑战。由于缺乏 API 可视性与发现机制，API 开发团队往往重复开发相同或相似 API，而非寻找现有可复用 API。无法从银行业务模型视角可视化 API 组合，制约了业务与 IT 团队理解现有能力与识别银行所需新能力。

生成式 AI 解决方案：该方案利用 BERT 大语言模型、句子转换器、多负例排序损失函数和领域规则，通过 BIAN 服务全景知识进行微调，学习银行 API 组合并实现 API 自动映射至 BIAN 的发现能力。它将 API 端点方法映射至第四级 BIAN 服务全景层级——即 BIAN 服务操作。

该解决方案的核心功能包括：

能够解析 Swagger 规范及其他 API 文档，理解 API 接口、端点、操作及关联描述。

能够整合 BIAN 详细信息，理解 BIAN 服务全景架构。

通过 API 端点方法与 BIAN 服务全景的匹配与非匹配映射关系进行模型微调。

提供可视化映射关系图与匹配度评分，支持按 BIAN 层级、API 分类及匹配分数的分层导航与筛选。

行业模型驱动的 API 发现界面：