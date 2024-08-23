发布日期：2024 年 8 月 23 日
撰稿人：Matthew Murray
《食品安全现代化法案》（FSMA）是美国的一项监管食品生产和分销的法律。FSMA 由美国总统巴拉克·奥巴马于 2011 年 1 月 4 日签署成为法律，并由美国食品药品监督管理局 (FDA) 负责实施。
具体来说，FSMA：
国会制定了《FDA 食品安全现代化法案》，旨在将美国的食品安全法律从应对食品安全事件转向预防食品安全。这是近百年来联邦食品法的首次重大修订。它更新了 FDA 及其他联邦机构在新时期如何监管国外生产的食品，以及将食品推向市场的复杂全球供应链。
为 2026 年 1 月的 FSMA 204(d) 合规截止日期做好准备。
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2023 年，美国共发生 313 起食品安全召回事件，每年约有 3,000 美国人死于可预防的食源性疾病爆发事件。
自 2026 年 1 月 26 日起，FDA 关于某些食品额外可追溯性记录要求的最终规则创建了一个联邦系统，用于快速跟踪和召回商店货架上受病原体污染的食品。根据 FSMA 第 204(d) 条的要求，该新规将要求食品加工商、供应商、制造商、分销商、包装商和零售商收集特定的数据点。这将使监管机构能够精准定位供应链中的污染源，并启动召回程序。
具体而言，食品可追溯性最终规则对 FDA 食品可追溯性清单 (FTL) 上的食品进行监管：
商业农场、食品加工厂、食品包装企业、餐馆和其他受 FDA 监管的企业必须遵守 FSMA 的规定。此外，对于必须维护果汁和海产品生产的危害分析和关键控制点 (HACCP) 管理系统的企业，通常也需要遵守 FSMA 的要求。
FDA 监管美国约四分之三的食品供应，包括 35,000 家农产品农场和 300,000 家餐馆。剩下的四分之一由各州和联邦机构共同监管，这些机构相互合作，旨在保障国家食品供应链的安全。州级农业和公共卫生部门与 FDA、美国农业部 (USDA) 和其他联邦机构密切合作，各方监管机构都在其中发挥着重要作用：
FSMA 为小型生产设施和在当地社区生产和销售食品的供应商提供豁免。为了帮助组织遵守 FSMA 的规定，FDA、USDA 和康奈尔大学的农产品安全联盟还为小型企业提供技术支持、FSMA 培训以及教育和推广机会。
自 2013 年实施 FSMA 以来，FDA 先后发布了 16 条最终规则，详细规定了对行业利益相关者的要求。这些指导文件为企业明确了在特定领域中必须实施的运营调整，以确保合规性，其中包括：
该规则由 FDA 于 2015 年 11 月最终确定，建立了一个认证框架，旨在对执行国内和进口食品安全审计的第三方进行认证。
该规则由 FDA 于 2015 年 9 月最终确定，要求某些受监管的供人类食用的食品工厂制定食品安全计划，采纳现行良好生产规范 (cGMP)，并实施 FSMA 预防性控制措施。该人类食物规则要求由预防控制合格人员 (PCQI) 制定食品安全计划。PCQI 不需要经过食品安全预防控制联盟 (FSPCA) 等认证机构的认证。
该规则由 FDA 于 2015 年 9 月最终确定，要求某些受监管的动物饲料工厂制定食品安全计划，采纳 CGMP 并实施基于风险的预防性控制措施。
该规则自 2016 年 1 月 26 日起生效，要求食品进口商评估其食品的病原体污染风险，并制定预防性控制措施。
该最终规则自 2016 年 1 月 26 日起生效，确定了鲜食农产品生产的最低安全标准，包括使用生物土壤改良剂，例如生粪肥和稳定堆肥的应用。FDA 的农产品安全规则还为小型组织提供豁免，适用于过去三年中每年向“合格最终用户”销售农产品总额低于 50 万美元的企业。该最终用户是指直接销售给消费者或食品机构，且该机构位于与农场同一州或同一印北安人保留地，或距离农场不超过 275 公里的地方。
该最终规则于 2013 年 12 月提出，要求某些非农食品设施制定并实施食品防护计划。
该最终规则自 2016 年 6 月 6 日起生效，规范了联邦对食品在运输过程中冷藏和储存的要求。
该最终规则自 2024 年 7 月 5 日起生效，更新了农产品生长期间灌溉用水的微生物质量标准和检测要求。
根据 FSMA 规则第 204(d) 条，生产、加工、包装和储存 FTL 上任何项目的组织必须收集并维护有关关键跟踪事件 (CTE) 的关键数据元素 (KDE)，FDA 将其定义为“从农场到餐桌的连续性。”这些 CTE 包括：
所有 FTL 食品在初次包装为 RAC、直接从运输船只接收或转型为受监管食品时，必须分配一个唯一的字母数字标识符或描述符，称为追溯性批次代码 (TLC)。对于从不受 FDA FSMA 规则约束的企业接收的 FTL 食品，非餐厅接收者也必须为其分配 TLC。
根据国家零售商协会的估算，对于一家典型的拥有 15 家门店、每周平均接收三次进货的连锁杂货店，每个 CTE 每年可能需要 117,000 个数据点。
FDA 的食品可追溯性最终规则还要求农场和餐馆制定可追溯性计划。对于农场和食品机构，最低可追溯性信息要求包括：
此外，根据 FSMA 第 204 (d) 条的规定，组织须保存可追溯性计划及其他相关文档的纸质原件、电子件或真实副本。
农场和食品机构在 FDA 提出请求后 24 小时内提供这些记录。同样，在“疫情爆发、产品召回或其他公共卫生威胁”事件中，各组织必须在收到请求后的 24 小时内提供包含“相关可追溯性信息”的可排序电子表格。
FDA 在其网站上提供了全面指南，详述了组织如何遵循食品可追溯性规则及 FSMA 第 204 (d) 条规定的其他记录保存要求。该机构还提供了可供下载的可排序电子表格，帮助组织建立符合要求的可追溯性系统。
未能遵守 FSMA 预防食品病原体污染规定的企业，将根据《食品、药品和化妆品法》受到起诉。FDA 在发布可追溯性规则时表示，希望与食品行业利益相关者合作，“以促进自愿合规”。尽管如此，该机构已公开表示，可能会对未能遵守 FSMA 规定的行为采取某些执法行动，例如：
IBM 通过合规管理解决方案，帮助组织满足 FSMA 第 204 (d) 条的可追溯性要求，无论企业规模大小。这些工具利用数十年来开发食品可追溯软件的经验，使利益相关者能够连接整个食品供应链。
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