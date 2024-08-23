商业农场、食品加工厂、食品包装企业、餐馆和其他受 FDA 监管的企业必须遵守 FSMA 的规定。此外，对于必须维护果汁和海产品生产的危害分析和关键控制点 (HACCP) 管理系统的企业，通常也需要遵守 FSMA 的要求。

FDA 监管美国约四分之三的食品供应，包括 35,000 家农产品农场和 300,000 家餐馆。剩下的四分之一由各州和联邦机构共同监管，这些机构相互合作，旨在保障国家食品供应链的安全。州级农业和公共卫生部门与 FDA、美国农业部 (USDA) 和其他联邦机构密切合作，各方监管机构都在其中发挥着重要作用：

美国食品安全检验局 (FSIS) ：作为美国农业部 (USDA) 的一部分，FSIS 负责监管商业肉类、家禽和蛋类产品的标签和包装。





：作为美国农业部 (USDA) 的一部分，FSIS 负责监管商业肉类、家禽和蛋类产品的标签和包装。 FDA ：主要负责监管 FSIS 不负责监管的所有食品，以及化妆品、膳食补充剂、烟草、药物、人类和动物用药、疫苗及其他生物制品以及医疗设备的公共卫生。





：主要负责监管 FSIS 不负责监管的所有食品，以及化妆品、膳食补充剂、烟草、药物、人类和动物用药、疫苗及其他生物制品以及医疗设备的公共卫生。 疾病控制和预防中心 (CDC)：国家公共卫生机构，负责跟踪和调查食源性疾病的爆发事件，并在发生病原体污染时进行监测和采取应对措施。

FSMA 为小型生产设施和在当地社区生产和销售食品的供应商提供豁免。为了帮助组织遵守 FSMA 的规定，FDA、USDA 和康奈尔大学的农产品安全联盟还为小型企业提供技术支持、FSMA 培训以及教育和推广机会。