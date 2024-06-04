在当今竞争激烈的商业环境中，公司面临着复杂的计算问题，需要迅速解决。此类问题可能过于复杂，单个系统无法处理，或者可能需要较长时间才能解决。对于需要快速解决问题的公司来说，每一分钟都很重要。对于决心在竞争中保持领先地位的企业来说，让问题持续数周或数月并不可行。为了应对这些挑战，各行各业的企业，例如半导体、生命科学、医疗保健、金融服务等行业的企业，都采用了高性能计算 (HPC) 以解决这些问题。
通过 HPC，企业能够利用强大计算机协同工作的速度和性能优势。这在日益增长的大规模 AI 构建需求中尤为有用。虽然分析海量数据看似不可能，但 HPC 允许使用高端计算资源，以快速并行执行大量计算，从而帮助企业更快获得洞察。同时，HPC 也被用于帮助企业更快地将新产品推向市场。并用于更好地管理风险等。这也是越来越多企业采用 HPC 的原因。
通常，处理活动高峰工作负载的企业会发现其超出了本地可用的计算容量。这就是云计算可以增强本地 HPC 并利用云资源改造企业 HPC 方式的一个例子。云计算有助于应对产品开发周期中可能出现的需求峰值，这些峰值的持续时间可长可短，并使企业能够获取那些无需全天候使用的资源与能力。使用云端 HPC 的企业可以利用更高的灵活性、增强的可扩展性、更好的敏捷性、提升的成本效率等优势。
Cadence 是电子设计自动化 (EDA) 领域的全球创新者，拥有超过 30 年的计算软件体验。它帮助全球各地的公司设计推动当今新兴技术的电子产品，包括芯片。对芯片产能日益增长的需求，加上公司将人工智能和机器学习融入其 EDA 流程，意味着他们对计算能力的需求已达到历史最高点。对于像 Cadence 这样的 EDA 行业组织来说，使工作量能够在本地部署和云之间无缝转移，同时还允许区分不同项目的解决方案是关键。
Cadence 使用 IBM® Cloud HPC，并以 IBM® Spectrum LSF 作为工作负载调度器，支持芯片和系统设计软件的开发，该开发过程需要创新的解决方案、强大的计算资源以及先进的安全支持。Cadence 报告称，通过使用 IBM Cloud HPC，解决时间得到缩短、性能增强、成本降低并简化了工作负载管理。
此外，Cadence 深知，迁移到云端可能需要新的知识和能力，而并非每家公司都具备这些条件。Cadence Cloud 综合解决方案旨在帮助全球客户充分利用云端的潜力：其中 Cadence 托管云服务作为即用型解决方案，非常适合初创企业及中小型客户；而客户托管云选项 Cloud Passport 则能为大型企业客户启用 Cadence 工具。Cadence 致力于为客户提供轻松上云的路径，将他们与经验丰富的服务提供商（如 IBM）连接起来，其平台可用于在云环境中部署 Cadence 工具。对于希望大规模推动创新的企业，Cadence Cloud Passport 模型可提供可在 IBM Cloud 上使用的云就绪软件工具的访问权限。
传统上，HPC 系统是在本地部署的。然而，现今存在的大型模型和高强度工作负载通常与大多数公司现有的本地部署硬件不兼容。考虑到获取 GPU、CPU 和网络设备的高额前期成本，以及建立高效运行大规模计算所需的数据中心基础设施的费用，许多公司选择使用已经在硬件上进行了大量投资的云基础设施提供商。为了充分实现公有云与本地基础设施的价值，许多组织正在采用混合云架构，重点是将公司本地数据中心的部分资源转变为私有云基础设施的机制。
通过在 HPC 中采用混合云方法，即同时使用云和本地部署，组织可以利用混合云和本地部署的优势，从而使组织能够实现满足其需求所需的敏捷性、灵活性和安全性。例如，IBM Cloud HPC 可以帮助组织灵活地管理本地部署计算密集型工作量。凭借平台内置的安全性和控制功能，IBM Cloud HPC 还支持组织将 HPC 作为完全托管的服务来使用，同时帮助他们解决第三方和第四方风险。
通过 IBM Cloud HPC 等平台使用混合云服务，企业可以解决许多最棘手的挑战。随着组织持续采用 HPC，他们应考虑混合云方法如何补充传统的本地 HPC 基础设施部署。