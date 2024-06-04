Cadence 是电子设计自动化 (EDA) 领域的全球创新者，拥有超过 30 年的计算软件体验。它帮助全球各地的公司设计推动当今新兴技术的电子产品，包括芯片。对芯片产能日益增长的需求，加上公司将人工智能和机器学习融入其 EDA 流程，意味着他们对计算能力的需求已达到历史最高点。对于像 Cadence 这样的 EDA 行业组织来说，使工作量能够在本地部署和云之间无缝转移，同时还允许区分不同项目的解决方案是关键。

Cadence 使用 IBM® Cloud HPC，并以 IBM® Spectrum LSF 作为工作负载调度器，支持芯片和系统设计软件的开发，该开发过程需要创新的解决方案、强大的计算资源以及先进的安全支持。Cadence 报告称，通过使用 IBM Cloud HPC，解决时间得到缩短、性能增强、成本降低并简化了工作负载管理。

此外，Cadence 深知，迁移到云端可能需要新的知识和能力，而并非每家公司都具备这些条件。Cadence Cloud 综合解决方案旨在帮助全球客户充分利用云端的潜力：其中 Cadence 托管云服务作为即用型解决方案，非常适合初创企业及中小型客户；而客户托管云选项 Cloud Passport 则能为大型企业客户启用 Cadence 工具。Cadence 致力于为客户提供轻松上云的路径，将他们与经验丰富的服务提供商（如 IBM）连接起来，其平台可用于在云环境中部署 Cadence 工具。对于希望大规模推动创新的企业，Cadence Cloud Passport 模型可提供可在 IBM Cloud 上使用的云就绪软件工具的访问权限。