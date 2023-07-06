印度的企业责任与可持续发展报告 (BRSR) 是一个环境、社会和治理 (ESG) 报告框架，于 2023 年生效。这些新的报告标准代表了印度公司事务部于 2009 年首次发布的自愿性指导方针的演变，这些指导方针在 2012 年的企业责任报告 (BRR) 中得到了进一步完善。
作为印度证券市场的监管机构，印度证券交易委员会 (SEBI) 现已设计新的 BRSR，实现与其他国际公认的报告框架的互操作性。例如全球报告倡议 (GRI)、可持续发展会计准则委员会 (SASB) 和气候相关财务信息披露工作组 (TCFD)。
BRSR 是印度首个要求印度公司自 2023 财年起提供可持续发展相关因素指标的框架，适用于符合条件的公司，日期为 2022 年 4 月至 2023 年 3 月。
SEBI 的指导文件详细介绍了三种披露：一般披露、管理和流程披露、“原则性披露”（基于原则）。
如前所述，BRSR 以 BRR 中定义的九项原则为基础。但澄清并添加了有关哪些公司必须报告（市值排名前 1,000 名的 NSE 上市公司）以及必须报告的内容（各种披露信息）的细节。
每项原则性披露都有两个组成部分，即基本指标和领导力指标。基本指标是强制性的，包括能源、排放、水和废物等环境因素的数据。除了公司运营的社会影响之外，还需要详细介绍围绕这些原则开展的员工培训。
另一方面，领导力指标是自愿性的，旨在帮助“渴望在追求社会、环境和道德责任的过程中取得更高成就”的公司，正如报告框架中所述。这些措施包括面向价值链合作伙伴的道德意识计划、产品和服务生命周期评估、员工保护措施（如保险和过渡计划）。领导力指标还包括关于生物多样性、能源消耗、范围 3 温室气体排放和供应链披露的先进报告。
截至 2023 年 6 月，BRSR 框架由 140 个问题组成，其中 98 个关于基本指标，42 个关于领导力指标。
BRSR 要求的九项原则及其披露是：
随着印度转向强制性 ESG 报告，BRSR 旨在改善有关非财务披露的合规性、一致性和沟通。
