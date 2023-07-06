印度的企业责任与可持续发展报告 (BRSR) 是一个环境、社会和治理 (ESG) 报告框架，于 2023 年生效。这些新的报告标准代表了印度公司事务部于 2009 年首次发布的自愿性指导方针的演变，这些指导方针在 2012 年的企业责任报告 (BRR) 中得到了进一步完善。

作为印度证券市场的监管机构，印度证券交易委员会 (SEBI) 现已设计新的 BRSR，实现与其他国际公认的报告框架的互操作性。例如全球报告倡议 (GRI)、可持续发展会计准则委员会 (SASB) 和气候相关财务信息披露工作组 (TCFD)。

BRSR 是印度首个要求印度公司自 2023 财年起提供可持续发展相关因素指标的框架，适用于符合条件的公司，日期为 2022 年 4 月至 2023 年 3 月。