印度企业责任与可持续发展报告 (BRSR) 解读

印度孟买班德拉-渥里海滨大桥的风景

印度的企业责任与可持续发展报告 (BRSR) 是一个环境、社会和治理 (ESG) 报告框架，于 2023 年生效。这些新的报告标准代表了印度公司事务部于 2009 年首次发布的自愿性指导方针的演变，这些指导方针在 2012 年的企业责任报告 (BRR) 中得到了进一步完善。

作为印度证券市场的监管机构，印度证券交易委员会 (SEBI) 现已设计新的 BRSR，实现与其他国际公认的报告框架的互操作性。例如全球报告倡议 (GRI)、可持续发展会计准则委员会 (SASB) 和气候相关财务信息披露工作组 (TCFD)。

BRSR 是印度首个要求印度公司自 2023 财年起提供可持续发展相关因素指标的框架，适用于符合条件的公司，日期为 2022 年 4 月至 2023 年 3 月。

BRSR 下的三个主要披露领域是什么？

SEBI 的指导文件详细介绍了三种披露：一般披露、管理和流程披露、“原则性披露”（基于原则）。

  • 一般披露包括公司基本信息。这包括办公室和工厂的地址、产品和服务详情（这些应占总营业额的 90%）、公司上市的交易所以及报告边界，即披露内容是指独立实体还是合并公司组合的一部分。此外，还要求提供按性别、多元、包容性和残疾状况分列的员工人数和代表性，以及员工流失率和针对公司的投诉和申诉数量等数据。
  • 管理和流程披露可证明公司遵守《负责任商业行为国家准则》(NGRBC) 规定的结构、政策和流程。本节中提供的披露与遵守 NGRBC 中概述的具体原则无关，而是关于更高层次的政策和管理流程，包括董事和董事会关于治理、领导和监督的声明。公司需要证明相关政策不仅存在，而且已经过批准，并在有时限的公司目标框架内实施。
  • 原则性绩效披露更侧重于与《负责任商业行为国家准则》(NGRBC) 的 9 项基本原则相关的定量数据。BRSR 中的这套披露旨在帮助组织展示其运营如何影响环境和社会指标。企业需要用清晰的数据和实例来证明他们是如何将基本原则融入关键流程并通过 KPI 来衡量这些决策的。为此，公司还需要披露研发和资本支出投资的比例。
定义和量化原则遵守情况

如前所述，BRSR 以 BRR 中定义的九项原则为基础。但澄清并添加了有关哪些公司必须报告（市值排名前 1,000 名的 NSE 上市公司）以及必须报告的内容（各种披露信息）的细节。

每项原则性披露都有两个组成部分，即基本指标和领导力指标。基本指标是强制性的，包括能源、排放、水和废物等环境因素的数据。除了公司运营的社会影响之外，还需要详细介绍围绕这些原则开展的员工培训。

另一方面，领导力指标是自愿性的，旨在帮助“渴望在追求社会、环境和道德责任的过程中取得更高成就”的公司，正如报告框架中所述。这些措施包括面向价值链合作伙伴的道德意识计划、产品和服务生命周期评估、员工保护措施（如保险和过渡计划）。领导力指标还包括关于生物多样性、能源消耗、范围 3 温室气体排放和供应链披露的先进报告。

截至 2023 年 6 月，BRSR 框架由 140 个问题组成，其中 98 个关于基本指标，42 个关于领导力指标。

BRSR 要求的九项原则及其披露是：

  1. 企业应当秉持诚信原则进行经营和管理，做到合乎道德、透明和负责。绩效指标包括是否制定反腐败和反贿赂政策、针对该组织的监管行动详情以及利益冲突投诉详情。
  2. 企业应以可持续和安全的方式提供商品和服务。绩效指标包括为改善环境和社会影响而进行的投资，开垦、再利用、回收和处置程序的详细信息，以及生产者责任延伸计划和生命周期评估的详细信息。
  3. 企业应当尊重和促进所有员工的福祉，包括其价值链中的员工。绩效指标包括享受医疗和意外保险、陪产假福利、日托福利和退休福利的员工比例；为不同能力的员工提供的无障碍环境数量以及加入工会的员工比例。
  4. 企业应当尊重所有利益相关者的利益，并对其需求做出回应。绩效指标包括利益相关者群体由弱势和边缘化群体组成、使用的沟通渠道数量和参与频率以及咨询过程的细节。
  5. 企业应尊重和促进人权。绩效指标包括接受人权问题培训的员工比例、支付最低工资的工人比例，以及与行业中位数相比的董事会和管理层薪酬。
  6. 企业应尊重并努力保护和恢复环境。绩效指标包括同比电力和燃料消耗、按水源（如地表水、地下水和海水）划分的取水量、空气排放量（如 NOx、SOx 和 VOC）以及环境影响评价。
  7. 企业在参与影响公共和监管政策时，应以负责任和透明的方式行事。绩效指标包括与贸易和行业协会的隶属关系数量、与反竞争行为相关问题的详细信息以及组织主张的公共政策立场的详细信息。
  8. 企业应促进包容性增长和公平发展。绩效指标包括社会影响评估的详细信息、涉及重建和安置的项目信息以及有利于边缘化或弱势群体的采购政策的详细信息。
  9. 企业应以负责任的方式与消费者互动并为其提供价值。绩效指标包括消费者投诉和反馈机制、安全相关产品召回的详细信息以及网络安全和数据隐私政策的存在。

随着印度转向强制性 ESG 报告，BRSR 旨在改善有关非财务披露的合规性、一致性和沟通。

IBM Envizi 套件可以帮助组织向多个 ESG 框架报告

借助 IBM® Envizi，组织可以简化收集、管理和报告 ESG 数据的方式，从而更有效地遵守不同 ESG 报告框架的要求。

Envizi 可以帮助组织：

  • 自动捕获环境、社会和治理领域的数据（结构化和非结构化）到可审计的单一记录系统中。这些数据可根据需要进行切分，以满足多个报告框架的需要，从而有助于提高报告效率。
  • 使用 ESG 报告框架模块中的 Sustainability Reporting Manager 等工具，帮助管理人员、流程、外部参考资料和支持文档，以用于报告目的。可以直接从平台提取数据，为特定框架创建答案，并将响应存储在单个存储库中。


