澄清可观测性误区第四部分：可观测性始终成本高昂

在我们的博客系列中，截至目前已澄清以下可观测性误区：
在本文中，我们将重点剖析“可观测性始终成本高昂”这一误解。我们将强调具有成本效益的可观测性解决方案的重要性。此外，我们还将以 IBM Instana 作为厂商案例进行剖析，并从一位曾经历 6500 万美元巨额支出、最终转向更具成本效益的可观测性方案的客户实践中提取宝贵见解。
“可观测性始终成本高昂”实属谬误，因为现代系统中存在多种经济高效的实施方案。
从真实案例中获取洞察成果：一家领先的加密货币交易公司面临着一项挑战，既要优化可观测性成本，还要对各种系统保持必要的洞察分析。在 Gergely Orosz 的博客文章中，他揭示了这家公司 2022 年因使用某可观测性供应商产生 6500 万美元账单，随后从昂贵工具转向更具成本效益的可观测性方案的经历。该文章强调，企业需要仔细评估其可观测性工具，重点关注其提供的价值，而不仅仅是价格。此外，文中还强调了采取深思熟虑后的可观测性方法以防止成本螺旋式上升的重要性。
可观测性工具供应商深知适配不同预算企业的重要性。并非所有工具都采用基于使用量的定价模式，客户实际拥有多种差异化选择。
以 IBM Instana 为例，该平台提供可调整的定价替代方案，其中包括结构化的订阅计划。这些计划有助于企业根据自身选择的套餐来预测成本，简化了可观察性的预算编制，并避免出现意外费用。
Instana 等供应商提供透明的订阅计划，而开源工具和云提供商产品（例如 Prometheus 和 Grafana）提供其他途径来节省成本。它们可能需要花费一些精力来设置和管理，但它们可能是符合您预算的经济有效的选择。
无论作何选择，务必全面理解总体拥有成本，包括存储费用、季度性收费、数据采集开销以及开发人员投入（即开发者投入的时间与资源总量）。
以下是规划可观察性解决方案时可考虑的一些选项：
IBM 的可观测性解决方案 IBM Instana 专为云原生而构建，旨在自动且持续地提供高保真数据（一秒粒度和端到端跟踪），并结合移动与网络、应用程序和基础设施之间的逻辑和物理依赖关系。我们的客户已经能够使用实时可观测性实现切实的结果。
PRISA Tecnologia 公司的 IT 架构、运营、安全与职场总监 Jorge Tome Hernando 对 Instana 如此评价：“Instana 提供了我们服务运行状况的完整视图，帮助我们实现性能、可靠性和成本优化的目标。”
若想通过全栈可视化与实时云依赖监控能力提升可观测性实践，我们诚邀您询价。
敬请期待我们的下一篇博客，我们将澄清关于可观测性的另一个常见误区：“仅靠可观测性就能实现 SRE 与 DevOps 的生产力提升”。了解自动化在可观测性中的优势，见证 Instana 客户如何从自动化与高保真上下文环境中获益。
快速识别并修复问题根源。 实时、高保真的数据提供了动态应用程序和基础设施环境的完整可见性。
使用生成式 AI 增强 IT 自动化和运营，将 IT 基础设施的每个方面与业务优先事项保持一致。
IBM SevOne Network Performance Management 是一款监视和分析软件，可提供对复杂网络的实时可见性和洞察。