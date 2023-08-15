澄清可观测性误区第四部分：可观测性始终成本高昂

2023 年 8 月 15 日

在我们的博客系列中，截至目前已澄清以下可观测性误区：

在本文中，我们将重点剖析“可观测性始终成本高昂”这一误解。我们将强调具有成本效益的可观测性解决方案的重要性。此外，我们还将以 IBM Instana 作为厂商案例进行剖析，并从一位曾经历 6500 万美元巨额支出、最终转向更具成本效益的可观测性方案的客户实践中提取宝贵见解。

为什么说这是一种理解误区？

“可观测性始终成本高昂”实属谬误，因为现代系统中存在多种经济高效的实施方案。

从真实案例中获取洞察成果：一家领先的加密货币交易公司面临着一项挑战，既要优化可观测性成本，还要对各种系统保持必要的洞察分析。在 Gergely Orosz 的博客文章中，他揭示了这家公司 2022 年因使用某可观测性供应商产生 6500 万美元账单，随后从昂贵工具转向更具成本效益的可观测性方案的经历。该文章强调，企业需要仔细评估其可观测性工具，重点关注其提供的价值，而不仅仅是价格。此外，文中还强调了采取深思熟虑后的可观测性方法以防止成本螺旋式上升的重要性。

可观测性工具供应商深知适配不同预算企业的重要性。并非所有工具都采用基于使用量的定价模式，客户实际拥有多种差异化选择。

以 IBM Instana 为例，该平台提供可调整的定价替代方案，其中包括结构化的订阅计划。这些计划有助于企业根据自身选择的套餐来预测成本，简化了可观察性的预算编制，并避免出现意外费用。

事实表明：可观测性未必导致巨额开支，因为存在多种可选的定价模式

Instana 等供应商提供透明的订阅计划，而开源工具和云提供商产品（例如 Prometheus 和 Grafana）提供其他途径来节省成本。它们可能需要花费一些精力来设置和管理，但它们可能是符合您预算的经济有效的选择。

无论作何选择，务必全面理解总体拥有成本，包括存储费用、季度性收费、数据采集开销以及开发人员投入（即开发者投入的时间与资源总量）。

以下是规划可观察性解决方案时可考虑的一些选项：

  • 固定订阅计划：可观测性平台和工具提供固定订阅计划，允许企业预先预测成本。这些计划通常提供按企业需求量身定制的不同层级或套餐。企业可根据需监控的数据量、用户数量及功能需求等因素，选择最合适的方案。查看 IBM Instana 定价模型
  • 可观测性民主化：可观测性民主化是现代企业的关键要素，它使员工能够获得对系统与运营的全面洞察力。通过选择为附加用户提供免费访问权限的供应商，企业可在不产生额外成本的情况下促进协作、知识共享和包容性。
  • 开源解决方案：诸如 Prometheus、Grafana 和 Elasticsearch 等开源工具，可在无需直接许可成本的前提下提供强大的可观测性能力。但同时，它们确实需要投入大量的精力和先进的技术技能来进行设置和管理。
  • 可扩展的定价模型：云可观测性解决方案通常提供可扩展的定价模型。这意味着企业可以从较小的预算开始，并随着需求的增长来扩展其可观测性基础设施。通过按实际使用量支付资源费用，企业可在确保满足需求覆盖范围的同时实现成本优化。
  • 定制化与灵活性：部分可观测性平台支持根据企业的特定需求进行定制。企业可选择聚焦关键领域或服务，从而降低不必要的成本。

IBM 的企业可观测性方法

IBM 的可观测性解决方案 IBM Instana 专为云原生而构建，旨在自动且持续地提供高保真数据（一秒粒度和端到端跟踪），并结合移动与网络、应用程序和基础设施之间的逻辑和物理依赖关系。我们的客户已经能够使用实时可观测性实现切实的结果。

PRISA Tecnologia 公司的 IT 架构、运营、安全与职场总监 Jorge Tome Hernando 对 Instana 如此评价：“Instana 提供了我们服务运行状况的完整视图，帮助我们实现性能、可靠性和成本优化的目标。”

若想通过全栈可视化与实时云依赖监控能力提升可观测性实践，我们诚邀您询价。

下一步计划

敬请期待我们的下一篇博客，我们将澄清关于可观测性的另一个常见误区：“仅靠可观测性就能实现 SRE 与 DevOps 的生产力提升”。了解自动化在可观测性中的优势，见证 Instana 客户如何从自动化与高保真上下文环境中获益。

 
