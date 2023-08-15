澄清可观测性误区第四部分：可观测性始终成本高昂

“可观测性始终成本高昂”实属谬误，因为现代系统中存在多种经济高效的实施方案。

从真实案例中获取洞察成果：一家领先的加密货币交易公司面临着一项挑战，既要优化可观测性成本，还要对各种系统保持必要的洞察分析。在 Gergely Orosz 的博客文章中，他揭示了这家公司 2022 年因使用某可观测性供应商产生 6500 万美元账单，随后从昂贵工具转向更具成本效益的可观测性方案的经历。该文章强调，企业需要仔细评估其可观测性工具，重点关注其提供的价值，而不仅仅是价格。此外，文中还强调了采取深思熟虑后的可观测性方法以防止成本螺旋式上升的重要性。

可观测性工具供应商深知适配不同预算企业的重要性。并非所有工具都采用基于使用量的定价模式，客户实际拥有多种差异化选择。

以 IBM Instana 为例，该平台提供可调整的定价替代方案，其中包括结构化的订阅计划。这些计划有助于企业根据自身选择的套餐来预测成本，简化了可观察性的预算编制，并避免出现意外费用。