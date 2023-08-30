数据测试工具：关键功能以及您应了解的 6 个工具

使用数据测试工具的主要目标是提高组织数据资产的整体质量。通过在开发过程的早期识别数据集中的不一致、不准确或重复问题，这些工具有助于团队在问题升级为可能影响运营的更重大问题之前将其解决。
在当今快节奏的商业环境中，需要根据准确的信息快速做出决策，因此获取可靠且值得信赖的数据就变得至关重要。数据测试工具能提供针对数据集中潜在错误或差异的洞察分析，以便快速完成必要的修正，并实现更快、更自信的决策流程。
GDPR 和 HIPAA 等数据保护法要求处理敏感客户数据的公司严格遵守有关其存储和使用的具体法规。实施强有力的数据测试实践有助于确保合规，同时最大限度地降低与违规罚款相关的风险。
通过及早发现并解决数据质量问题，数据测试工具可显著减少手动验证流程中花费的时间和资源。此效率提升可最大限度减少管理数据资产所需的额外员工或昂贵的第三方服务，从而为组织节省成本。
可靠的数据对于生成支持组织决策所需的实用洞察分析至关重要。高质量、可靠的数据对于得出有意义的结论至关重要，而这些结论可为组织内部的战略决策提供信息。通过使用数据测试工具，企业可帮助确保获得准确的信息，从而推动实现明智的决策和更好的结果。
当组织内的团队信任共享数据集的准确性时，协作便会更加高效，而整体生产力水平也会提升。实施强大的数据测试实践可培养一种透明文化，以便团队成员在努力实现共同目标的同时能放心地依赖彼此的工作。
现代数据测试工具的部分最重要功能如下。
出色的数据测试工具应提供广泛的验证选项，以确保数据集满足所有要求。其中包括检查空值、重复项、相关记录或表之间的不一致，以及是否符合预定义的规则或约束。
创建自定义测试场景的能力是一个重要功能，因为它允许您根据特定的业务需求或用例来定制测试。例如，高级解决方案提供可定制的测试模板，而这些模板可根据具体项目需求轻松调整。
数据测试工具应与现有数据管道中的各种组件无缝集成，例如 ETL 流程、数据库、API 等，以便您无需人工干预即可在不同阶段自动进行质量检查。
数据测试工具应具有强大的可视化功能，以便用户更轻松地解释测试结果、了解数据问题的原因和影响，并获得有助于修复问题的可操作信息。
有效的数据测试工具应能识别数据集中的错误，并提供详细的诊断信息，帮助您定位这些问题的根本原因。处理大量数据集时，手动错误检测可能十分费力且易出错。
该工具必须能在不影响性能或准确性的情况下处理大量数据。随着组织数据的增长，您选择的解决方案必须能相应地扩展，同时仍能提供可靠的结果。
数据测试工具应支持团队成员轻松分享测试用例、结果和报告，从而促进他们之间的协作。此外，版本控制功能可帮助确保有效跟踪对测试所做的更改，以便用户在需要时进行还原或随时间推移比较不同的版本。
IBM Databand 是一款强大且全面的数据测试工具，它可提供各类特性和功能。它可提供数据剖析、数据清理、数据验证和数据转换以及数据整合、数据迁移与数据治理功能。
