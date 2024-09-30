人类活动使 20 世纪的地球气候发生了急剧变化，并将在很大程度上决定未来的气候。大幅减少温室气体排放可能有助于缓解气候危机。然而，在排放量更高的情景下，21 世纪的气候变化后果将会严重得多。

全球气候模型为气候科学家提供了一系列对未来可能情况的预期，无论是对整个地球还是对特定地区。气候建模包括使用数据集和复杂的计算来表示气候系统主要组成部分（即大气、陆地表面、海洋和海冰）之间的相互作用。

最新的气候建模举措之一来自 IBM 与 NASA 的合作成果。目前的合作重点是构建人工智能驱动的基础模型，以使气候和天气应用程序更快、更准确。该模型可潜在用于识别会增加野火风险的条件，以及预测飓风和干旱。通过 IBM-NASA 合作所构建的早期模型，成为了帮助科学家绘制阿拉伯联合酋长国城市热岛地图和监测肯尼亚重新造林情况的工具。

据美国国家海洋和大气协会 (NOAA) 地球物理流体动力学实验室称，“气候模型减少了气候变化影响的不确定性，有助于不断适应。”1。

让我们来看看这些模型对气候变化的预测，以及社会如何适应气候变化。