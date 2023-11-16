为非营利组织和政府机构提供 IBM 技术和 AI 解决方案，以支持世界各地的弱势群体
IBM Sustainability Accelerator 是一项全球公益计划，旨在向非营利组织和政府提供 IBM 技术和专业知识，以应对气候变化对弱势群体的影响。
迄今为止，IBM Sustainability Accelerator 已支持三个活跃群体的 15 个全球项目，重点关注可持续农业、清洁能源和水资源管理。
通过 2023 年“IBM 影响力”报告了解 IBM 员工如何利用技术发挥影响力
如有其他问题，请联系 sustainability.accelerator@ibm.com
IBM 相信科学、技术和创新有助于解决环境问题，同时能够帮助社区满足社会需求。
IBM Sustainability Accelerator 已开展 15 项活动，每项活动都与不同的非营利组织或政府组织合作，并分为三组：可持续发展农业、清洁能源和水资源管理。
了解世界各地的 IBM Sustainability Accelerator 项目。
IBM 每年选择约五个组织（组成一个群体），专注于解决特定的可持续发展问题领域。选择过程包括向任何非营利组织或政府组织开放的公开 RFP。对提案的可行性和影响进行审查和评估，并通过标准的 IBM 合规流程进行审查。选择过程将包括来自 IBM® Consulting、Research、Software、Corporate Environmental Affairs 和 Corporate Social Responsibility 等部门的 IBM 专家意见。遴选标准将考虑申请人对特别容易受到环境威胁的群体的支持程度，以及其在衡量和报告方面的战略重点和透明度等因素。
IBM 与各组织合作设计、开发和部署直接造福社区的技术解决方案。在整个体验过程中，IBM 将提供对 watsonx、IBM Cloud、IBM Environmental Intelligence Suite 和 Red Hat 开源技术等平台的访问，并提供技术指导以建立长期能力。被选中参与的组织需要签署一份 IBM 授权协议，用于 IBM 技术、服务和资源的访问权限管理。
IBM Sustainability Accelerator 面向全球非营利组织和政府组织开放。
IBM 计划每年引入一个新的可持续发展主题，并选择五个组织参与该计划。