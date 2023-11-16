主页 影响 计划 IBM 可持续发展加速器 IBM 可持续发展加速器

为非营利组织和政府机构提供 IBM 技术和 AI 解决方案，以支持世界各地的弱势群体

了解该计划 (2:04)
我们的倡议

IBM Sustainability Accelerator 是一项全球公益计划，旨在向非营利组织和政府提供 IBM 技术和专业知识，以应对气候变化对弱势群体的影响。

迄今为止，IBM Sustainability Accelerator 已支持三个活跃群体的 15 个全球项目，重点关注可持续农业、清洁能源和水资源管理。

通过 2023 年“IBM 影响力”报告了解 IBM 员工如何利用技术发挥影响力
IBM 可持续发展加速器 了解 IBM 如何能帮助受气候相关灾害和自然灾害影响的群体。
第四组：弹性城市 提供由技术驱动的解决方案，让城市更加宜居且可持续发展。
第三组：水资源管理 为面临水资源短缺和清洁用水压力的群体提供服务。
第二组：清洁能源 帮助解决电力供应、可再生能源使用和能源转型问题。
第一组：可持续发展农业 为世界各地的小农提供工具和洞察信息。
我们的与众不同

全球视野，地方影响

项目为期两年

参与者无需付费

关注高风险人群

我们的参与者

Deltares

环保无国界基金会

Plan21 人类可持续发展基金会

Heifer International

Instituto IGUÁ

宫古岛市政府

Net Zero Atlantic

人人享有可持续能源组织

Texas A&M Agrilife

印度大自然保护协会

芝加哥大学信托基金

伊利诺伊大学香槟分校

沙迦大学

联合国开发计划署 (UNDP)

Water Corporation

IBM 提供的服务

IBM Consulting
IBM 技术
云和天气数据积分

影响力成功案例

本土视角如何引导气候实现公正转型 一位 IBM 员工正在为陪伴他成长的岛屿创造一个更加可持续发展的未来 全新可持续发展项目以及免费绿色环保和技术技能培训 使用由人工智能驱动的开源互联边缘解决方案实现小型农业转型 IBM 荣获“2023 公民奖”之“最佳可持续发展计划”类奖项 利用 OpenHarvest 帮助马拉维农民跨越数字鸿沟 大自然保护协会中心和 IBM 携手减少印度北部的作物秸秆焚烧 在捍卫粮食安全的斗争中，不可或缺的措施是为小规模农业生产者赋能 IBM 和德克萨斯州农工大学农学院为有需要的农民提供数据、技术和专业知识 利用合作伙伴关系、技术和设计，通过 Aquality 应用程序提升水质

常见问题解答

如有其他问题，请联系 sustainability.accelerator@ibm.com

IBM 相信科学、技术和创新有助于解决环境问题，同时能够帮助社区满足社会需求。

  • 根据世界银行（ibm.com 外部链接）的数据，与气候相关的灾害和自然风险每年导致 2600 万人陷入贫困，这些人群亟需技术、财务和机构资源，以便社区能够应对气候变化、支持气候适应并增强抵御能力。
  • 通过专家和技术的联合，IBM 希望找到一种方法来扩大并加速解决方案（例如缓解气候变化）的执行，从环境正义的视角支持最容易受到环境威胁的弱势群体。

IBM Sustainability Accelerator 已开展 15 项活动，每项活动都与不同的非营利组织或政府组织合作，并分为三组：可持续发展农业、清洁能源和水资源管理。

了解世界各地的 IBM Sustainability Accelerator 项目。

IBM 每年选择约五个组织（组成一个群体），专注于解决特定的可持续发展问题领域。选择过程包括向任何非营利组织或政府组织开放的公开 RFP。对提案的可行性和影响进行审查和评估，并通过标准的 IBM 合规流程进行审查。选择过程将包括来自 IBM® Consulting、Research、Software、Corporate Environmental Affairs 和 Corporate Social Responsibility 等部门的 IBM 专家意见。遴选标准将考虑申请人对特别容易受到环境威胁的群体的支持程度，以及其在衡量和报告方面的战略重点和透明度等因素。

IBM 与各组织合作设计、开发和部署直接造福社区的技术解决方案。在整个体验过程中，IBM 将提供对 watsonx、IBM Cloud、IBM Environmental Intelligence Suite 和 Red Hat 开源技术等平台的访问，并提供技术指导以建立长期能力。被选中参与的组织需要签署一份 IBM 授权协议，用于 IBM 技术、服务和资源的访问权限管理。

IBM Sustainability Accelerator 面向全球非营利组织和政府组织开放。

IBM 计划每年引入一个新的可持续发展主题，并选择五个组织参与该计划。
了解更多 IBM 在各项业务活动中始终坚守环境领导力承诺，包括运营、产品设计和技术应用 IBM 可持续发展博客 了解更多 IBM 环境影响 了解更多 IBM Research 气候与可持续发展出版物 了解更多