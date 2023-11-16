IBM Sustainability Accelerator 是一项全球公益计划，旨在向非营利组织和政府提供 IBM 技术和专业知识，以应对气候变化对弱势群体的影响。

迄今为止，IBM Sustainability Accelerator 已支持三个活跃群体的 15 个全球项目，重点关注可持续农业、清洁能源和水资源管理。