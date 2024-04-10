应用交付的未来始于现代化

1. 获取新型软件创新能力：

软件已成为所有领域的生命线。随着 AI、ML、混合云、DevSecOps 等技术的兴起，其影响力呈指数级增长，且创新浪潮仍在持续。组织必须跟上当今技术发展的步伐，才能持续创新并满足客户不断变化的需求。

每个组织都在尝试通过采用现代化创新软件实践脱颖而出——这不仅是为了发展，更是为了生存。许多组织因未能快速适应并采纳创新，已从技术版图中消失。

2. 提升速度与敏捷性：

世界正飞速变化，技术是这一变革的最大推动力。组织需要充分的灵活性来应对关键问题，包括：

您能多快验证假设（例如覆盖多少区域或何种用户画像）？ 新功能从概念到投产进入市场的速度如何？能否超越竞争对手？ 如何针对市场变化实现高效转型？ 如何更早从创新中实现价值？ 如何在持续交付价值的同时保持创新连贯性？ 您的发布流程效率如何？

若对以上问题的回答是否定的，那么您正在落后于竞争对手。采用开发者工具和敏捷流程来提升效能，将有助于解决这些问题。

3. 价值交付与降低业务成本

降低生产成本有助于通过更快地调整新业务目标来驱动敏捷性。必须在各方面节约成本：自动化将助力加速功能上线、缩短反馈循环、减少等待与协调时间，同时提供高质量测试框架、弹性平台、便捷快速的升级以及零停机等优势。

除传统降本方法外，应对可持续性已成为现代成本控制策略的重要组成部分。到 2027 年，25% 的首席信息官 (CIO) 的薪酬将与其可持续技术实践成效挂钩。

现代化能实质性推动可持续发展目标的实现。减少对硬件的依赖、提高自动配置基础设施的使用率、利用可复用组件与模块，都是减轻环境负面影响的具体途径。

4. 降低风险与技术债务：

所有遗留系统的发布本质上都因周期较长而存在风险。若不进行应用现代化改造，风险包括停机时间增加，以及对快速变化的客户需求响应能力受限且迟缓。停机与发布缓慢会对组织的经济效益造成重大影响，并损害客户关系。现有应用中的单体架构与开发流程，也构成了组织技术债务的主要部分。而在许多情况下，缺乏能够熟练更新和构建这些系统的开发人员。

一项调查中，41％ 的受访者将“减少技术债务/升级遗留系统”列为首要任务。技术债务代价高昂且随时间不断累积。例如，2022 年美国的技术债务成本 高达 1.52 万亿美元。

光鲜的新功能占据焦点，而技术债务则被推到待办事项列表的底端。技术债务逐渐阻碍新功能开发，从而增加修复成本与风险。

运行时现代化是遏制此类问题的重要举措。它只需极简配置。通过支持向容器和微服务的平滑演进，为未来兼容性提供保障。

5. 开发者体验：

软件行业正形成一个共识：卓越的开发者体验能创造出色的客户体验。

到 2026 年，约 80% 的软件工程组织 将建立平台团队，作为可复用服务、组件及应用交付工具的内部提供方。许多组织正着力改善开发者体验，以提升敏捷性与响应能力。

这不仅能减轻认知负荷，还能将开发者的工作热情与业务价值紧密连接。成效显著的重点领域包括：解构复杂架构、推广现代开发工具与流程应用、构建具有可复用可配置组件的内部平台。