标签
开发运维

应用交付的未来始于现代化

会议室中的办公室职员

IDC 预计到 2025 年将构建 7.5 亿个云原生应用。这些应用的部署位置与方式将影响产品上市时间和价值实现。现实情况是，应用环境复杂多元，企业在交付新云原生功能的同时，还面临维护和现代化改造现有基础设施的挑战。四分之三的企业高管表示其组织内部系统分散，且技能、资源和统一操作实践的缺乏正阻碍业务目标的实现。

高管们深知现代化势在必行。事实上，83% 的 IT 高管认为现代化是其组织战略的核心，但仅 27% 表示所在组织已完成必要工作流（包括应用、数据及底层系统）的现代化改造。然而显而易见的是，优先推进现代化的 CIO 能够从业务转型中获得更高回报。

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。每份时事通讯都包含取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的 IBM 隐私声明

CIO 可通过以下关键因素推动应用现代化

1. 获取新型软件创新能力：

软件已成为所有领域的生命线。随着 AI、ML、混合云、DevSecOps 等技术的兴起，其影响力呈指数级增长，且创新浪潮仍在持续。组织必须跟上当今技术发展的步伐，才能持续创新并满足客户不断变化的需求。

每个组织都在尝试通过采用现代化创新软件实践脱颖而出——这不仅是为了发展，更是为了生存。许多组织因未能快速适应并采纳创新，已从技术版图中消失。

2. 提升速度与敏捷性：

世界正飞速变化，技术是这一变革的最大推动力。组织需要充分的灵活性来应对关键问题，包括：

  1. 您能多快验证假设（例如覆盖多少区域或何种用户画像）？
  2. 新功能从概念到投产进入市场的速度如何？能否超越竞争对手？
  3. 如何针对市场变化实现高效转型？
  4. 如何更早从创新中实现价值？
  5. 如何在持续交付价值的同时保持创新连贯性？
  6. 您的发布流程效率如何？

若对以上问题的回答是否定的，那么您正在落后于竞争对手。采用开发者工具和敏捷流程来提升效能，将有助于解决这些问题。

3. 价值交付与降低业务成本

降低生产成本有助于通过更快地调整新业务目标来驱动敏捷性。必须在各方面节约成本：自动化将助力加速功能上线、缩短反馈循环、减少等待与协调时间，同时提供高质量测试框架、弹性平台、便捷快速的升级以及零停机等优势。

除传统降本方法外，应对可持续性已成为现代成本控制策略的重要组成部分。到 2027 年，25% 的首席信息官 (CIO) 的薪酬将与其可持续技术实践成效挂钩

现代化能实质性推动可持续发展目标的实现。减少对硬件的依赖、提高自动配置基础设施的使用率、利用可复用组件与模块，都是减轻环境负面影响的具体途径。

4. 降低风险与技术债务：

所有遗留系统的发布本质上都因周期较长而存在风险。若不进行应用现代化改造，风险包括停机时间增加，以及对快速变化的客户需求响应能力受限且迟缓。停机与发布缓慢会对组织的经济效益造成重大影响，并损害客户关系。现有应用中的单体架构与开发流程，也构成了组织技术债务的主要部分。而在许多情况下，缺乏能够熟练更新和构建这些系统的开发人员。

一项调查中41％ 的受访者将“减少技术债务/升级遗留系统”列为首要任务。技术债务代价高昂且随时间不断累积。例如，2022 年美国的技术债务成本 高达  1.52 万亿美元

光鲜的新功能占据焦点，而技术债务则被推到待办事项列表的底端。技术债务逐渐阻碍新功能开发，从而增加修复成本与风险。

运行时现代化是遏制此类问题的重要举措。它只需极简配置。通过支持向容器和微服务的平滑演进，为未来兼容性提供保障。

5. 开发者体验：

软件行业正形成一个共识：卓越的开发者体验能创造出色的客户体验。

到 2026 年，约 80% 的软件工程组织 将建立平台团队，作为可复用服务、组件及应用交付工具的内部提供方。许多组织正着力改善开发者体验，以提升敏捷性与响应能力。

这不仅能减轻认知负荷，还能将开发者的工作热情与业务价值紧密连接。成效显著的重点领域包括：解构复杂架构、推广现代开发工具与流程应用、构建具有可复用可配置组件的内部平台。

IBM DevOps

什么是 DevOps？

Andrea Crawford 阐述了什么是开发运维、开发运维的价值，以及开发运维实践和工具如何帮助您完成从应用程序构思到生产的整个软件交付管道。本课程由 IBM 资深思想领袖主导，旨在帮助企业领导者获得所需的知识，以优先考虑能够推动增长的 AI 投资。
深入了解 DevOps 开发运维

采用恰当的技术与工具以取得成功

IBM® Cloud Pak for Applications (CP4Apps) 提供一套端到端混合云应用服务，为应用部署、新建云原生应用、重构与迁移现有应用提供极致灵活性。它通过以下优势助力您的应用现代化进程：

IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) 提供一套全面的集成产品与功能，助力组织持续现代化现有应用，并通过全新云原生微服务实现创新：

  • 支持 Java 应用虚拟机与容器的全功能运行时环境
  • 人工智能驱动的应用重构工具：Transformation Advisor、Mono2Micro、Migration Toolkit
  • 支持本地部署与云端的 Kubernetes 平台 (OpenShift)

让我们细览具体配置

  • 可选的应用程序运行时：IBM® WebSphere Application Server (WAS)、IBM® WAS ND、IBM® WebSphere Liberty、Open Liberty、Red Hat JBoss EAP、Quarkus、Tomcat 等
  • 框架与技术栈：Red Hat Data Grid、Node.js、OpenJDK、Spring Boot 等
  • 应用现代化工具：IBM® Transformation Advisor、IBM® Mono2Micro、IBM® WebSphere Migration Tool Kit 及 Red Hat Migration Tool Kit for Applications
  • 开源 Kubernetes 容器平台：Red Hat OpenShift

现在，让我们深入了解 CP4Apps 提供的运行时之一——IBM WebSphere Liberty。这是一款轻量级、高速的 Java 运行时环境。Liberty 的核心优势包括：

  • 即时启动，弹性伸缩：通过“InstantOn”技术实现比标准 Java 快 10 倍的应用程序启动速度。Liberty InstantOn 同样适用于无服务器事件驱动架构，能根据需求快速实现弹性扩缩容
  • 零迁移成本，降低平均恢复时间：作为唯一支持零迁移的 Java 运行时，Liberty 允许用户在不修改代码或配置、不产生迁移成本、无计划外停机的情况下保持最新版本。这同时有助于减少技术债务。
  • 全架构适配：兼容各类应用架构——单体式、宏服务或微服务架构
  • 提升效能，节约成本

每个组织年均收益

类别每个组织
开发效益 11,795,139 美元
人力效益2,435,714 美元
业务生产力效益630,070 美元
IT 成本节约630,070 美元
总节约额15,573,597 美元
滚动查看完整表格

Cloud Pak for Applications 的客户对 Liberty 在现代化进程中带来的效益感到振奋：

  • 加快上市速度（保险机构）：关键优势在于 Liberty 的轻量化使我们能更快进入市场。我们组织得以加速开发解决方案与功能。”
  • 基于容器的成本效益（金融机构）：主要优势是通过将工作负载迁移至 Liberty 显著提升基础设施效率。我们成功将基础设施规模缩减 50%，这相较传统服务器是巨大变革

与我们携手构建随业务进化的应用生态。

 
相关解决方案
IBM DevOps Accelerate

实现本地、云端或大型机上任何应用程序的自动化软件交付

 深入了解 DevOps Accelerate
DevOps 解决方案

使用开发运维软件和工具，在多种设备和环境中构建、部署和管理云原生应用程序。

 深入了解开发运维解决方案
云咨询服务

利用 IBM 的云咨询服务发掘新功能并提升业务敏捷性。了解如何通过混合云战略和专家合作共同制定解决方案、加快数字化转型并优化性能。

 云服务
采取后续步骤

通过持续集成和交付，释放 DevOps 的潜力，来构建、测试和部署安全的云原生应用程序。

 探索 DevOps 解决方案 探索 DevOps 的实际应用