应用交付的未来始于现代化

软件已成为所有领域的生命线。随着 AI、ML、混合云、DevSecOps 等技术的兴起，其影响力呈指数级增长，且创新浪潮仍在持续。组织必须跟上当今技术发展的步伐，才能持续创新并满足客户不断变化的需求。
每个组织都在尝试通过采用现代化创新软件实践脱颖而出——这不仅是为了发展，更是为了生存。许多组织因未能快速适应并采纳创新，已从技术版图中消失。
世界正飞速变化，技术是这一变革的最大推动力。组织需要充分的灵活性来应对关键问题，包括：
若对以上问题的回答是否定的，那么您正在落后于竞争对手。采用开发者工具和敏捷流程来提升效能，将有助于解决这些问题。
降低生产成本有助于通过更快地调整新业务目标来驱动敏捷性。必须在各方面节约成本：自动化将助力加速功能上线、缩短反馈循环、减少等待与协调时间，同时提供高质量测试框架、弹性平台、便捷快速的升级以及零停机等优势。
除传统降本方法外，应对可持续性已成为现代成本控制策略的重要组成部分。到 2027 年，25% 的首席信息官 (CIO) 的薪酬将与其可持续技术实践成效挂钩。
现代化能实质性推动可持续发展目标的实现。减少对硬件的依赖、提高自动配置基础设施的使用率、利用可复用组件与模块，都是减轻环境负面影响的具体途径。
所有遗留系统的发布本质上都因周期较长而存在风险。若不进行应用现代化改造，风险包括停机时间增加，以及对快速变化的客户需求响应能力受限且迟缓。停机与发布缓慢会对组织的经济效益造成重大影响，并损害客户关系。现有应用中的单体架构与开发流程，也构成了组织技术债务的主要部分。而在许多情况下，缺乏能够熟练更新和构建这些系统的开发人员。
一项调查中，41％ 的受访者将“减少技术债务/升级遗留系统”列为首要任务。技术债务代价高昂且随时间不断累积。例如，2022 年美国的技术债务成本 高达 1.52 万亿美元。
光鲜的新功能占据焦点，而技术债务则被推到待办事项列表的底端。技术债务逐渐阻碍新功能开发，从而增加修复成本与风险。
运行时现代化是遏制此类问题的重要举措。它只需极简配置。通过支持向容器和微服务的平滑演进，为未来兼容性提供保障。
软件行业正形成一个共识：卓越的开发者体验能创造出色的客户体验。
到 2026 年，约 80% 的软件工程组织 将建立平台团队，作为可复用服务、组件及应用交付工具的内部提供方。许多组织正着力改善开发者体验，以提升敏捷性与响应能力。
这不仅能减轻认知负荷，还能将开发者的工作热情与业务价值紧密连接。成效显著的重点领域包括：解构复杂架构、推广现代开发工具与流程应用、构建具有可复用可配置组件的内部平台。
IBM® Cloud Pak for Applications (CP4Apps) 提供一套端到端混合云应用服务，为应用部署、新建云原生应用、重构与迁移现有应用提供极致灵活性。它通过以下优势助力您的应用现代化进程：
IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) 提供一套全面的集成产品与功能，助力组织持续现代化现有应用，并通过全新云原生微服务实现创新：
让我们细览具体配置：
现在，让我们深入了解 CP4Apps 提供的运行时之一——IBM WebSphere Liberty。这是一款轻量级、高速的 Java 运行时环境。Liberty 的核心优势包括：
每个组织年均收益：
|类别
|每个组织
|开发效益
|11,795,139 美元
|人力效益
|2,435,714 美元
|业务生产力效益
|630,070 美元
|IT 成本节约
|630,070 美元
|总节约额
|15,573,597 美元
Cloud Pak for Applications 的客户对 Liberty 在现代化进程中带来的效益感到振奋：
与我们携手构建随业务进化的应用生态。
借助 IBM 的 DevOps 加速计划，开始您的 DevOps 转型之旅。该计划指导企业完成评估、培训、部署和采用等关键阶段，以实现 DevOps 的无缝实施。
实现本地、云端或大型机上任何应用程序的自动化软件交付。
使用开发运维软件和工具，在多种设备和环境中构建、部署和管理云原生应用程序。
利用 IBM 的云咨询服务发掘新功能并提升业务敏捷性。了解如何通过混合云战略和专家合作共同制定解决方案、加快数字化转型并优化性能。