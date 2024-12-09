IBM Order Management System (OMS) 是一款智能的直观应用套件，可以根据您的业务需求进行扩展。
为了支持可持续的业务增长，您需要一个订单管理平台来提供特定的业务成果，同时为购物者提供现代化购物体验。 提供可靠的订单交付时间，并支持客户服务代表访问所有客户订单历史记录，从而提高客户和员工的满意度，最先进的技术和强大的数据搜索功能可以提供支持。 IBM 订单管理系统是新一代专用解决方案，专为增长和自由部署选择而设计。
我们的解决方案是可组合式设计，适用于任何部署模型、云提供商或技术使用模型。 首先使用我们预构建的组件或者新用户界面 (UI) 和用户管理框架 Order Hub 来自定义 UI，这是一个低代码或无代码工作流程。
能够与内部和外部应用程序组合，利用企业中的最佳创新。
业务服务架构中有持续扩展的预构建和合作伙伴主导的服务库，可打造全新的数字化和线下客户体验。
您可以随时随地部署，不受云提供商或许可模型的限制，为未来做好准备。 凭借业界领先的性能、可扩展性和安全性，降低总拥有成本，同时支持业务增长。
通过完全可定制的解决方案支持业务用户，使所有用户（包括能力水平不同的用户）都能按照自己期望的方式工作。
AI 通过双向反馈不断进行学习，并为逻辑和决策提供透明度。
介绍环境影响，以提供更加可持续的消费者选项，并满足 ESG 目标。
快速且自信地采取行动，减少中断，打造富有弹性、可持续发展的供应链。
使用分布式账本技术和区块链，实现可信的数据交换和工作流程自动化。