订单管理系统

IBM Order Management System (OMS) 是一款智能的直观应用套件，可以根据您的业务需求进行扩展。
了解订单管理解决方案的未来
一名办公室职员的侧面照，他倚靠在办公室的桌子旁使用平板电脑，一只手拿着眼镜
智能、可扩展且流畅的商务

为了支持可持续的业务增长，您需要一个订单管理平台来提供特定的业务成果，同时为购物者提供现代化购物体验。 提供可靠的订单交付时间，并支持客户服务代表访问所有客户订单历史记录，从而提高客户和员工的满意度，最先进的技术和强大的数据搜索功能可以提供支持。 IBM 订单管理系统是新一代专用解决方案，专为增长和自由部署选择而设计。

我们的解决方案是可组合式设计，适用于任何部署模型、云提供商或技术使用模型。 首先使用我们预构建的组件或者新用户界面 (UI) 和用户管理框架 Order Hub 来自定义 UI，这是一个低代码或无代码工作流程。
优势
快速的即插即用

能够与内部和外部应用程序组合，利用企业中的最佳创新。
快速创新并扩展

业务服务架构中有持续扩展的预构建和合作伙伴主导的服务库，可打造全新的数字化和线下客户体验。
行业领先的性能

您可以随时随地部署，不受云提供商或许可模型的限制，为未来做好准备。 凭借业界领先的性能、可扩展性和安全性，降低总拥有成本，同时支持业务增长。
低代码/无代码 UI 体验

通过完全可定制的解决方案支持业务用户，使所有用户（包括能力水平不同的用户）都能按照自己期望的方式工作。
透明 AI 推动可信行动

AI 通过双向反馈不断进行学习，并为逻辑和决策提供透明度。
实现可持续购物

介绍环境影响，以提供更加可持续的消费者选项，并满足 ESG 目标。

 
产品
仓库工人拿着一台平板电脑在检查库存
IBM Sterling Order Management
借助全渠道订单履行平台实现完美的订单交付，促进可持续发展。
工人在工厂中使用数字平板电脑
IBM Sterling Intelligent Promising
提供顺畅、高效的全渠道体验，提高零售 转化率，减少购物车放弃，提升销售额。
一人手拿智能手机和信用卡，站在城市中一栋大楼的外面
借助 IBM Sterling 进行配置、定价和报价
转换并自动运行复杂产品和服务的配置、定价和报价模式。
资源 订单管理市场
这项 IHL 高管咨询项目案例研究确定了订单管理软件市场的主要趋势与驱动因素。 了解 IBM Sterling OMS 为何是市场的领导者。
什么是订单管理？
在完整的订单生命周期内，从开始到履行持续跟踪，并管理与订单相关的人员、流程和数据。
相关解决方案
乡村公路鸟瞰图，有几辆大货车在公路上行驶
利用 AI 和区块链技术，构建更智能的供应链解决方案

快速且自信地采取行动，减少中断，打造富有弹性、可持续发展的供应链。

 了解更多信息
Germany, Hesse, Frankfurt, European Central Bank, detail of glass facade
IBM Blockchain

使用分布式账本技术和区块链，实现可信的数据交换和工作流程自动化。

 了解更多信息
后续步骤

探索哪种 IBM 订单管理系统 (OMS) 配置最适合贵组织。

 探索 IBM Partner Showcase