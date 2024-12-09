为了支持可持续的业务增长，您需要一个订单管理平台来提供特定的业务成果，同时为购物者提供现代化购物体验。 提供可靠的订单交付时间，并支持客户服务代表访问所有客户订单历史记录，从而提高客户和员工的满意度，最先进的技术和强大的数据搜索功能可以提供支持。 IBM 订单管理系统是新一代专用解决方案，专为增长和自由部署选择而设计。

我们的解决方案是可组合式设计，适用于任何部署模型、云提供商或技术使用模型。 首先使用我们预构建的组件或者新用户界面 (UI) 和用户管理框架 Order Hub 来自定义 UI，这是一个低代码或无代码工作流程。