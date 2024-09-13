移动应用程序开发平台

IBM Cloud 产品缓解了身份验证和扩展方面的难题，让您可以轻松地将应用程序绑定到 IBM® Watson 服务。开发人员可以监控谁在使用他们的应用程序，以及如何使用。用户可以利用动态且分段的应用程序功能和通知参与互动。构建、启动和维护本机、混合或基于 Web 的移动应用程序。