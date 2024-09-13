移动应用程序开发平台

IBM Cloud 产品缓解了身份验证和扩展方面的难题，让您可以轻松地将应用程序绑定到 IBM® Watson 服务。开发人员可以监控谁在使用他们的应用程序，以及如何使用。用户可以利用动态且分段的应用程序功能和通知参与互动。构建、启动和维护本机、混合或基于 Web 的移动应用程序。
通过幕后的 IBM Cloud 为您的客户提供最佳移动体验。
利用天气数据、与 IoT 设备的集成、AI 和其他 300 多种 IBM Cloud 服务扩展您的移动应用程序的功能。
打包和部署您希望在本地、跨平台或作为基于 Web 的移动应用程序运行的应用程序。
为移动应用程序添加身份验证安全性，让用户使用自定义帐户或现有社交帐户登录，以保护后端服务。无论数据源托管在哪里，都能安全地访问数据源。
保持用户参与的相关性和有效性。获取对应用程序在用户中的运行情况的洞察分析。获取对应用程序的性能和使用情况的洞察分析。
通过统一的推送服务向移动和 Web 应用程序发送实时通知，与用户保持联系并提供有意义的互动。
通过使用加密的设备存储，确保企业移动应用程序在离线和在线模式下都能无缝运行，并自动执行与后台数据库的数据同步。
利用 IBM Watson 服务构建更智能的移动应用程序。添加自然语言界面，像聊天机器人一样自动进行用户交互，或从交易和社交媒体数据中获取个性洞察分析。
自动扩展无服务器移动应用程序。消除基础架构限制，解决开发障碍。您可以从小做起，以高效、经济的方式实现无缝发展。