移动应用程序开发平台

利用 IBM® Cloud，加快为应用程序进行架构、制作原型以及将应用程序推向市场的速度
免费试用 IBM Cloud
一边在电视上观看足球比赛，一边通过移动设备与足球比赛互动的人
IBM 的移动应用程序开发平台

IBM Cloud 产品缓解了身份验证和扩展方面的难题，让您可以轻松地将应用程序绑定到 IBM® Watson 服务。开发人员可以监控谁在使用他们的应用程序，以及如何使用。用户可以利用动态且分段的应用程序功能和通知参与互动。构建、启动和维护本机、混合或基于 Web 的移动应用程序。
将移动后端工作留给我们
更快地部署安全的移动应用程序

通过幕后的 IBM Cloud 为您的客户提供最佳移动体验。
利用 IBM Watson 及更多功能增强您的应用程序

利用天气数据、与 IoT 设备的集成、AI 和其他 300 多种 IBM Cloud 服务扩展您的移动应用程序的功能。
随时随地联系客户

打包和部署您希望在本地、跨平台或作为基于 Web 的移动应用程序运行的应用程序。

加快移动应用程序实现价值的时间

身份验证 分析 推送通知 离线同步 人工智能 (AI) 无服务器

IBM Cloud App ID

添加身份验证、保护后端和 API 安全，并管理移动和 Web 应用程序的用户特定数据。
IBM 推送通知

使用直观的用户界面、客户端 SDK 和简单的 REST API 配置，发送和管理移动和 Web 推送通知。
IBM Cloud App Configuration

通过配置存储和可即时修改环境配置的功能标志加快配置速度。
IBM API Connect

利用这一完整、直观和可扩展的 API 平台，跨云创建、公开、管理和货币化 API。
IBM Cloudant

这款完全托管的分布式数据库是繁重工作负载和快速增长的 Web 及移动应用的理想之选。
高尔夫果岭
IBM 帮助 ExxonMobil 创建新的奖励应用程序

IBM 和埃克森美孚合作开发了 Exxon Mobil Rewards+ 应用程序，该应用程序将能源公司忠诚度计划的优势与移动支付应用程序的便利性结合在一起。

 阅读成功案例
油气管道阀门
大师赛创造了新的观赛方式

为了支持大师赛应用程序，IBM 开发了一项功能，让球迷可以在锦标赛展开对决时观看他们最喜欢的球员的每一次击球。

 阅读成功案例
在平板电脑上观看美国网球公开赛的人
IBM 与美国网球公开赛创造了新的球迷参与机会

IBM 设计并开发了美国网球公开赛的应用程序和网站，包括在整个赛事期间帮助全球球迷参与的球迷体验。

 阅读成功案例
了解有关 IBM 移动应用程序开发平台的更多信息 iOS 应用程序开发
了解有关 iOS 应用程序开发，包括开发人员要求、编程语言、API 和库等的信息。
移动应用程序开发
探索您需要了解有关移动应用程序开发的一切，包括平台、为 Android 和 iOS 开发等。
如何打造 Android 应用程序
开始创建 Android 应用程序之路。了解有关入门套件、Java 和 Kotlin、故障排除和发布等的信息。
Android 开发
探索 Android 的优势。获取关键资源，了解可帮助您改进结果的关键资源。
携手共创，万物争新

开始使用 IBM Cloud 解决方案构建更智能的应用程序。

 开始使用 IBM Cloud